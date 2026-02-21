Выяснились подробности атаки украинских дронов на Удмуртию

ВСУ атаковали Удмуртию при помощи дронов-камикадзе FP-1 с ретрансляторами связи для увеличения дальности полета, сообщает Telegram-канал SHOT. Беспилотники запускались из районов Харькова и Чернигова, преодолев расстояние более 1,7 тыс. километров.

Один из аппаратов был успешно уничтожен на подлете к региону; на его борту находилось около пяти килограммов пластида С4 с маркировкой на польском языке, утверждает канал. Применение подобной модификации позволило дронам совершить один из самых дальних перелетов с начала конфликта. В Минобороны РФ не комментировали эту информацию.

Ранее в результате ночной атаки в Удмуртии пострадали минимум 11 местных жителей. Региональный минздрав сообщил, что трое из них госпитализированы. Двое пациентов — в состоянии средней степени тяжести, один — в тяжелом.

До этого МО РФ сообщило, что в ночь на 21 февраля силы ПВО ликвидировали и перехватили 77 украинских беспилотников над регионами России. По данным ведомства, 24 БПЛА уничтожили над территорией Краснодарского края, 13 — над Крымом, по девять сбили над Курской и Ростовской областями. Еще восемь украинских беспилотников ликвидировали над территорией Белгородской области.