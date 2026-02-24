Зимняя Олимпиада — 2026
24 февраля 2026 в 16:47

Раскрыта личность устроившего взрыв у Савеловского вокзала

Устроившим взрыв у Савеловского вокзала оказался 22-летний уроженец Удмуртии

Обстановка на месте взрыва на площади Савеловского вокзала Обстановка на месте взрыва на площади Савеловского вокзала Фото: Денис Воронин/АГН «Москва‭»
Следователи установили личность мужчины, устроившего взрыв рядом с машиной ГАИ на площади Савеловского вокзала в Москве, сообщила представитель СК Светлана Петренко. По ее словам, которые приводит пресс-служба ведомства, им оказался 22-летний уроженец Удмуртии.

В ходе следственных действий <…> в кратчайшие сроки установлена личность предполагаемого подозреваемого, погибшего на месте совершения преступления возле Савеловского вокзала. Им оказался 22-летний уроженец Удмуртской Республики, — сообщила Петренко.

По версии следствия, мужчина прибыл в Москву из Санкт-Петербурга 22 февраля, воспользовавшись поездом. Следователи также установили маршрут его передвижения на территории столичного региона.

Ранее президент России Владимир Путин на заседании коллегии ФСБ заявил, что самодельное взрывное устройство, сработавшее у Савеловского вокзала в Москве, привели в действие дистанционно. Российский лидер допустил, что теракт стал следствием вербовки через Сеть.

До этого в МВД России сообщили, что при взрыве у Савеловского вокзала в столице погиб сотрудник ГАИ, а его коллега с ранениями был доставлен в больницу. Неизвестный подошел к патрульной машине, в которой находились инспекторы, после чего в действие было приведено взрывное устройство.

