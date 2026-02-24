Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
24 февраля 2026 в 11:48

Раскрыто состояние спасенного дворником мальчика после падения с 20 метров

Cпасенный дворником мальчик остается в больнице после падения с седьмого этажа

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Выпавший из окна седьмого этажа на Петроградской стороне в Санкт-Петербурге ребенок находится в больнице, сообщили ТАСС в оперативных службах. Его состояние стабильное, несмотря на наличие тяжелых травм.

Ребенок сейчас находится в больнице, с ним его мать. Мальчик жив, он в стабильном состоянии. У него диагностированы переломы двух голеней, повреждения в области груди и закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, шок, — сказал источник.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге дворник Хайрулло Ибадуллаев спас семилетнего мальчика, который выпал из окна. Во время происшествия мужчина сломал пальцы на руке. По словам дворника, в момент инцидента вокруг началась паника, но он не растерялся и поймал ребенка. Несмотря на травму, мужчина вновь вышел на работу.

Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что Ибадуллаев удостоен премии имени режиссера Тиграна Кеосаяна. В ближайшее время ему также выплатят 1 млн рублей.

Сам дворник признавался, что до сих пор не может полностью прийти в себя после случившегося. Мужчина приехал в Россию из Узбекистана всего четыре месяца назад. На родине у него остались четверо детей и больные родители. В РФ он работает, чтобы содержать семью, а в будущем мечтает купить машину.

дети
падения
Санкт-Петербург
происшествия
больницы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Россиянам рассказали, могут ли признать Telegram экстремистским
«Это сложно»: Дмитриенко признался, почему скрывал роман с Пересильд
Тело погибшего на Кипре экс-главы «Уралкалия» Баумгертнера кремировали
«Открылись глаза»: в Кремле раскрыли, что почерпнула для себя РФ в ходе СВО
Песков назвал вопиющей идею Парижа и Лондона передать Киеву ядерную бомбу
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 24 февраля: где сбои в РФ
Кремль оставил интригу вокруг ядерных договоренностей России и США
В Кузбассе закроют ликеро-водочный завод
Песков ответил на вопрос о сотрудничестве Telegram с властями России
«Феноменальная консолидация»: Песков об изменениях в России с 2022 года
В Кремле ответили на сообщения о ядерной бомбе для Украины
Песков раскрыл, жива ли надежда на мир по Украине
«Это главное»: Песков назвал приоритетную цель СВО
Задавил повара и зарубил отца: что известно об алтайском Вагнере с топором
В Кремле ответили на вопрос о возможной передаче Киеву ядерной бомбы
Экономист рассказал, как получить единое пособие на ребенка
Психолог раскрыла, как вовремя распознать нарцисса в отношениях
Российская светская львица может умереть на Бали из-за лихорадки денге
Бойцы отряды БАРС купят боевых роботов на деньги датской компании
Япония разместит свое оружие недалеко от Тайваня
Дальше
Самое популярное
Об омлете на сковороде забыла! Делаю пуляр по-французски — получается нежнее и вкуснее обычного
Общество

Об омлете на сковороде забыла! Делаю пуляр по-французски — получается нежнее и вкуснее обычного

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 3: кто снял маску 22 февраля, кого раскрыли
Культура

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 3: кто снял маску 22 февраля, кого раскрыли

Надоела возня с дрожжевым тестом? Пеку творожные булочки «Неженки» — пышные, воздушные, без подхода и расстойки
Общество

Надоела возня с дрожжевым тестом? Пеку творожные булочки «Неженки» — пышные, воздушные, без подхода и расстойки

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.