Раскрыто состояние спасенного дворником мальчика после падения с 20 метров Cпасенный дворником мальчик остается в больнице после падения с седьмого этажа

Выпавший из окна седьмого этажа на Петроградской стороне в Санкт-Петербурге ребенок находится в больнице, сообщили ТАСС в оперативных службах. Его состояние стабильное, несмотря на наличие тяжелых травм.

Ребенок сейчас находится в больнице, с ним его мать. Мальчик жив, он в стабильном состоянии. У него диагностированы переломы двух голеней, повреждения в области груди и закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, шок, — сказал источник.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге дворник Хайрулло Ибадуллаев спас семилетнего мальчика, который выпал из окна. Во время происшествия мужчина сломал пальцы на руке. По словам дворника, в момент инцидента вокруг началась паника, но он не растерялся и поймал ребенка. Несмотря на травму, мужчина вновь вышел на работу.

Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что Ибадуллаев удостоен премии имени режиссера Тиграна Кеосаяна. В ближайшее время ему также выплатят 1 млн рублей.

Сам дворник признавался, что до сих пор не может полностью прийти в себя после случившегося. Мужчина приехал в Россию из Узбекистана всего четыре месяца назад. На родине у него остались четверо детей и больные родители. В РФ он работает, чтобы содержать семью, а в будущем мечтает купить машину.