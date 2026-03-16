Двое рабочих упали в шахту лифта с высоты 27-го этажа

Двое рабочих упали в шахту лифта с высоты 27-го этажа, сообщил Telegram-канал Ni Mash. Инцидент произошел в строящемся доме в Нижнем Новгороде.

Отмечается, что мужчины рухнули на бетонное основание шахты и сразу скончались от полученных травм. Один из них официально работал в строительной компании.

Ранее стало известно, что тело 69-летнего мужчины, пропавшего в начале февраля накануне операции, обнаружили в шахте лифта больницы Майкопа спустя 21 день. Поиски осложнялись неработающими камерами видеонаблюдения в медучреждении. Следственный комитет Майкопа возбудил уголовное дело по факту гибели пациента. По предварительным данным, в больнице регулярно происходят сбои в работе лифта.

До этого сообщалось, что шестеро российских туристов пострадали при падении лифта в отеле на Пхукете. Инцидент произошел в гостинице Tuana Hotels Casa Del Sol 4*. Лифт, двигавшийся с первого на пятый этаж, рухнул вниз и остановился ниже уровня первого этажа. В кабине находились взрослые и двое детей, все они были госпитализированы с травмами.