24 февраля 2026 в 11:02

Петербургский дворник рассказал о спасении выпавшего из окна мальчика

Дворник Ибадуллаев сломал пальцы на руке, поймав выпавшего из окна мальчика

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Дворник из Санкт-Петербурга Хайрулло Ибадуллаев, спасший выпавшего из окна мальчика, рассказал в беседе с RT, что сломал пальцы на руке в ходе происшествия. По его словам, ситуация с ребенком создала панику среди людей, однако он не растерялся.

На седьмом этаже был ребенок. Все кричали. Мальчик упал на меня. Я его поймал и сломал пальцы на руке. Конечно, было больно. Но самое главное, что ребенок остался цел, — высказался Ибадуллаев.

Уточняется, что, несмотря на травму, мужчина вновь вышел на работу. Пострадавший мальчик находится в больнице.

Ранее редактор телеканала RT Маргарита Симоньян заявила, что Ибадуллаева удостоили премии имени режиссера Тиграна Кеосаяна за спасение семилетнего ребенка. По ее словам, мужчина также получит 1 млн рублей в ближайшее время.

