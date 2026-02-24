Раскрыто, как одна страна ЕС добила энергосистему Украины

Остановка поставок электроэнергии на Украину со стороны Словакии, последовавшая за аналогичным решением Венгрии, способна усугубить энергетический коллапс в стране, заявил РИА Новости профессор РАН Александр Гусев. Эксперт отметил, что энергетические мощности Украины практически исчерпаны и сильно повреждены, а Венгрия ранее обеспечивала до 40% необходимой Киеву электроэнергии.

Нетрудно догадаться о последствиях для Украины — ее энергетические мощности фактически исчерпаны и повреждены. Это серьезно ударит по энергообеспеченности Украины, там коллапс, и он усугубится. Венгрия поставляла до 40% всей необходимой Украине электроэнергии, — сказал он.

Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил о прекращении аварийных поставок электроэнергии на Украину. Он назвал это ответной мерой на остановку Киевом транзита нефти по трубопроводу «Дружба».

Позже в компании «Укрэнерго» заявили, что остановка аварийных поставок электроэнергии из Словакии не скажется на функционировании украинской энергосистемы. В ведомстве пояснили, что Братислава осуществляла такие поставки нерегулярно и в незначительных объемах.