24 февраля 2026 в 12:04

Раскрыто, как одна страна ЕС добила энергосистему Украины

Профессор Гусев: Словакия остановкой поставок добивает энергосистему Украины

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Остановка поставок электроэнергии на Украину со стороны Словакии, последовавшая за аналогичным решением Венгрии, способна усугубить энергетический коллапс в стране, заявил РИА Новости профессор РАН Александр Гусев. Эксперт отметил, что энергетические мощности Украины практически исчерпаны и сильно повреждены, а Венгрия ранее обеспечивала до 40% необходимой Киеву электроэнергии.

Нетрудно догадаться о последствиях для Украины — ее энергетические мощности фактически исчерпаны и повреждены. Это серьезно ударит по энергообеспеченности Украины, там коллапс, и он усугубится. Венгрия поставляла до 40% всей необходимой Украине электроэнергии, — сказал он.

Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил о прекращении аварийных поставок электроэнергии на Украину. Он назвал это ответной мерой на остановку Киевом транзита нефти по трубопроводу «Дружба».

Позже в компании «Укрэнерго» заявили, что остановка аварийных поставок электроэнергии из Словакии не скажется на функционировании украинской энергосистемы. В ведомстве пояснили, что Братислава осуществляла такие поставки нерегулярно и в незначительных объемах.

