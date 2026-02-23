Украина осталась без словацкой электроэнергии

Словакия отказалась от аварийных поставок электроэнергии на Украину, сообщил премьер-министр страны Роберт Фицо в Facebook (деятельность в РФ запрещена). Ограничения стали ответом на блокировку транзита нефти по трубопроводу «Дружба» со стороны Киева.

Учитывая серьезность ситуации и объявленное состояние нефтяной чрезвычайной ситуации в Словакии, мы при данных обстоятельствах вынуждены прибегнуть к первой ответной мере немедленно. С сегодняшнего дня в силе то, что, если украинская сторона обратится к Словакии с просьбой о помощи в стабилизации энергетической сети, она ее не получит, — заявил он.

Ранее Фицо заявил, что поведение президента Украины Владимира Зеленского вынуждает Братиславу защищать свои национальные интересы. Словакия не намерена слепо следовать указаниям извне и готова зеркально отвечать на недружественные шаги, даже если они исходят от официального Киева, добавил он.

До этого премьер-министр Венгрии Виктор Орбан предупредил, что страна примет все необходимые контрмеры против Украины в ответ на блокаду поставок нефти по трубопроводу «Дружба». По его словам, Будапешт прекратит поставки дизельного топлива, будет блокировать кредиты для Киева и не даст ввести санкции против России.