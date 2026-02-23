Зимняя Олимпиада — 2026
23 февраля 2026 в 00:18

Фицо назвал дату отключения Украины от поставок электроэнергии

Фицо: Словакия отключит Украину от поставок электроэнергии 23 февраля

Роберт Фицо Роберт Фицо Фото: Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо в социальной сети Facebook (деятельность в РФ запрещена) анонсировал жесткие ответные меры в отношении Украины из-за прекращения транзита российской нефти. По словам главы словацкого правительства, 23 февраля он намерен потребовать от национального оператора немедленно прекратить аварийные поставки электричества соседней стране.

Причиной такого демарша стала остановка Киевом прокачки нефти по трубопроводу «Дружба» в сторону Словакии, которая не получает сырье с начала февраля. В республике уже объявлена кризисная ситуация из-за образовавшегося дефицита энергоресурса.

Политик подчеркнул, что поведение президента Украины Владимира Зеленского вынуждает Братиславу защищать свои национальные интересы. Словакия не намерена слепо следовать указаниям извне и готова зеркально отвечать на недружественные шаги, даже если они исходят от официального Киева.

Дорогие друзья, Словакия не является банановой республикой, которая сейчас же сделает все, что пожелают Брюссель, Киев, Вашингтон или Москва! — написал Фицо.

Ранее стало известно, что Украина официально запросила у Еврокомиссии содействие в организации альтернативных поставок нефти в Венгрию и Словакию. Причиной стали проблемы с транзитом по трубопроводу «Дружба».

