Две зависимые от российского газа страны ЕС построят свой газопровод Сийярто объявил о строительстве нового газопровода для защиты от шантажа Киева

Венгрия и Словакия построят в первой половине 2027 года трансграничный продуктопровод мощностью 1,5 млн тонн бензина и дизельного топлива в год, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто в видеообращении, которое транслировали венгерские телеканалы. Дипломат пояснил, что новое соглашение напрямую соединит нефтеперерабатывающие заводы двух стран и позволит снизить уязвимость от внешнего давления.

Буквально несколько минут назад я встречался с министром энергетики Словакии госпожой [Денисой] Саковой, с которой мы подписали очень важное соглашение. Это соглашение касается строительства Венгрией и Словакией нового продуктопровода для дизельного топлива и бензина, который напрямую соединит нефтеперерабатывающие заводы в двух странах, — сказал министр.

По его словам, протяженность трубы составит 127 километров. Трубопровод соединит НПЗ в Братиславе и Сазхаломбатте. Сийярто уточнил, что это сделает Венгрию и Словакию «гораздо более защищенными от шантажа, подобного тому, который мы сейчас наблюдаем со стороны Украины при поддержке Берлина и Брюсселя».

Ранее Сийярто сообщил, что Венгрия на встрече министров иностранных дел стран ЕС в Брюсселе намерена заявить о вето на 20-й пакет санкций против России, пока не будет восстановлена работа нефтепровода «Дружба». Он также отметил, что Будапешт выступит против предоставление кредита Украине и начала процесса ее вступления в Евросоюз.