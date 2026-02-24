Зимняя Олимпиада — 2026
24 февраля 2026 в 08:33

На Украине отреагировали на прекращение поставок электроэнергии из Словакии

«Укрэнерго»: прекращение энергопоставок из Словакии не повлияет на энергосистему

Роберт Фицо Роберт Фицо Фото: Christoph Soeder/dpa/Global Look Press
Прекращение Словакией аварийных поставок электроэнергии на Украину не повлияет на общую работу энергетической системы, сообщила компания «Укрэнерго». Там пояснили, что Братислава редко и в небольших объемах направляла энергию Киеву.

Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что Братислава отказалась от аварийных поставок электроэнергии на Украину. Ограничения стали ответом на блокировку транзита нефти по трубопроводу «Дружба» со стороны Киева.

До этого инвестиционный стратег Сергей Суверов сообщил, что ущерб от остановки нефтепровода «Дружба» для Словакии и Венгрии может составлять более $1 млрд (76 млрд рублей). По его словам, это не конечная сумма. Эксперт обратил внимание, что теперь Словакия и Венгрия покупают нефть по железной дороге, через цистерны или благодаря другим трубопроводным обходным путям.

В свою очередь аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович выразил мнение, что Венгрия способна продемонстрировать, как можно уничтожить Украину всего за три недели. Он выступил с резким предупреждением в адрес Киева на фоне обострения нефтяного конфликта между странами.

