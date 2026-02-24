В Курске проверят исполнение контрактов на уборку снега

Губернатор Курской области Александр Хинштейн поручил направить в прокуратуру материалы по факту досрочного завершения контрактов с тремя подрядчиками на уборку Курска от снега. Глава региона также потребовал проверить возможные нарушения антимонопольного законодательства, сообщает ТАСС.

Прошу комитет региональной безопасности и правовой департамент подключиться, готовьте все эти материалы, обращения в прокуратуру, ФАС. Нет ли здесь в целом картельного сговора? Весь город отдали на уборку трем подрядчикам: что это за подрядчики — мы будем разбираться. Каким образом оказалось, что весь объем работ выполнен и мы его закрыли. Направляем материалы в прокуратуру, в правоохранительные органы, — сказал глава региона.

Ранее Хинштейн во время заседания местного правительства раскритиковал мэра Курска Евгения Маслова за плохую уборку снега в городе. Градоначальник выступил с докладом, во время которого признал наличие проблемы, после чего Хинштейн потребовал конкретных действий и изменения подхода к взаимодействию с подрядчиками.

До этого юрист Михаил Пирогов сообщил, что россиянам полагается денежная компенсация, если они получили травму из-за неубранного снега и льда на улице. По его словам, право на выплату возникает, когда доказана вина ответственного за уборку лица или организации. Он отметил, что для успешного взыскания выплат пострадавшему необходимо собрать целый пакет доказательств.