Суд отказал курскому блогеру Сошникову в возврате Porsche за 24 млн рублей

Курский областной суд признал законным изъятие полицией Porsche Cayenne Coupe GTS стоимостью 24,5 млн рублей у местного блогера и стоматолога Алексея Сошникова, сообщили в объединенной пресс-службе судов региона. Автомобиль 2024 года выпуска отправили на спецстоянку 14 мая 2025 года.

Сошников обращался в суд с жалобой на действия сотрудников ДПС. Ему разъяснили, что машину изъяли для проверки по базам Интерпола: иномарка произведена за границей, и возникли подозрения, что она может находиться в розыске на территории другого государства.

В ходе судебного разбирательства было установлено, что основанием для остановки и последующего задержания автомобиля явилась необходимость проведения проверки, — говорится в сообщении.

Инциденту предшествовали публичные высказывания блогера. В соцсетях он заявил, что не гордится 9 Мая и не отмечает праздник, затем записал видео с извинениями. После высказываний Сошникова заинтересовались в региональном МВД.

