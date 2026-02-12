Зимняя Олимпиада — 2026
Суд отказал курскому блогеру Сошникову в возврате Porsche за 24 млн рублей

Курский областной суд признал законным изъятие полицией Porsche Cayenne Coupe GTS стоимостью 24,5 млн рублей у местного блогера и стоматолога Алексея Сошникова, сообщили в объединенной пресс-службе судов региона. Автомобиль 2024 года выпуска отправили на спецстоянку 14 мая 2025 года.

Сошников обращался в суд с жалобой на действия сотрудников ДПС. Ему разъяснили, что машину изъяли для проверки по базам Интерпола: иномарка произведена за границей, и возникли подозрения, что она может находиться в розыске на территории другого государства.

В ходе судебного разбирательства было установлено, что основанием для остановки и последующего задержания автомобиля явилась необходимость проведения проверки, — говорится в сообщении.

Инциденту предшествовали публичные высказывания блогера. В соцсетях он заявил, что не гордится 9 Мая и не отмечает праздник, затем записал видео с извинениями. После высказываний Сошникова заинтересовались в региональном МВД.

Ранее Таганский суд Москвы привлек к административной ответственности блогера Олесю Рожкову за демонстрацию символики экстремистской организации. 23-летняя девушка разместила запрещенные изображения в своем Telegram-канале и соцсети «ВКонтакте». Суд назначил ей 10 суток административного ареста.

