Петербуржец привязал мальчика к стулу, напоил и совратил Житель Петербурга получил 12 лет колонии за совращение мальчика

Житель Санкт-Петербурга привязал ребенка к стулу, напоил его спиртным и совершил действия сексуального характера, сообщили в объединенной пресс-службе судов города. Уточняется, что на тот момент мальчику не было 14 лет. Красногвардейский районный суд приговорил мужчину к 12 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

Суд установил, что в 2024 году Попков, будучи в состоянии алкогольного опьянения, совершил иные действия сексуального характера в отношении мальчика, не достигшего 14 лет. Попков привязал ребенка к стулу, напоил спиртным, дождался пока мальчик заснул и совершил противоправные действия, — говорится в заявлении.

При этом сам осужденный вину так и не признал. В качестве компенсации морального вреда с него также взыскали миллион рублей.

Ранее в Санкт-Петербурге арестовали бывшего школьного учителя по делу о насильственных действиях сексуального характера против несовершеннолетнего. Педагога с 23-летним стажем заключили под стражу на два месяца. Судебный процесс проходил в закрытом режиме. Сам подсудимый запрашивал для себя домашний арест.