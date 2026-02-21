Учителя со стажем в 23 года арестовали по делу о педофилии

Учителя со стажем в 23 года арестовали по делу о педофилии Учителя с 23-летним стажем отправили в СИЗО по делу о педофилии в Петербурге

Петербургский суд арестовал бывшего школьного учителя по делу о насильственных действиях сексуального характера против несовершеннолетнего, сообщили в Telegram-канале пресс-службы судов Петербурга. Педагога с 23-летним стажем заключили в СИЗО на два месяца.

Калининский районный суд г. Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу, — подчеркнули в ведомстве.

Известно, что судебный процесс проходил в закрытом режиме. Сам подсудимый запрашивал для себя домашний арест.

Ранее в Новосибирске бывшего тренера по фигурному катанию отправили под домашний арест по уголовному делу о развратных действиях с детьми. О задержании педагога стало известно в пятницу, 20 февраля.

Также сообщалось, что избивший пятилетнего мальчика доской для плавания и топивший ребенка в бассейне тренер из Казани стал фигурантом уголовного дела. Глава СКР Александр Бастрыкин ждет доклада о ходе его расследования. По словам отца потерпевшего, в детском саду тренера уволили после предъявления записи с камер видеонаблюдения.