Тренеру-педофилу из Новосибирска избрали меру пресечения

В Новосибирске бывшего тренера по фигурному катанию Константина Медовикова отправили под домашний арест по уголовному делу о развратных действиях с детьми, передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. О задержании Медовикова в Новосибирске стало известно в пятницу, 20 февраля.

