21 февраля 2026 в 13:16

Тренеру-педофилу из Новосибирска избрали меру пресечения

В Новосибирске экс-тренера отправили под домашний арест по делу о домогательстве

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
В Новосибирске бывшего тренера по фигурному катанию Константина Медовикова отправили под домашний арест по уголовному делу о развратных действиях с детьми, передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. О задержании Медовикова в Новосибирске стало известно в пятницу, 20 февраля.

Домашний арест, — ответил он.

Также суд приговорил 34-летнюю учительницу из штата Висконсин к 51,5 года заключения за сексуальные преступления против несовершеннолетних. Инцидент произошел после пижамной вечеринки, когда 12-летний мальчик остался дома у преподавательницы. Уточнялось, что школьник пытался сопротивляться, однако действия педагога не прекратились.

Ранее сообщалось, что избивший пятилетнего мальчика доской для плавания и топивший ребенка в бассейне тренер из Казани стал фигурантом уголовного дела. Как передает пресс-служба СК России, глава ведомства Александр Бастрыкин ждет доклада о ходе его расследования.

