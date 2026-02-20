Хинштейн указал на двойной цинизм хищений на курских фортификациях Хинштейн: осужденные по делу о фортификациях подрывали обороноспособность страны

Осужденные по делу о растрате при строительстве фортификационных сооружений в Курской области не просто украли бюджетные средства, а нанесли ущерб обороноспособности и безопасности государства, заявил губернатор региона Александр Хинштейн в Telegram-канале. Так он прокомментировал приговор бывшему главе Корпорации развития Курской области Владимиру Лукину вместе с сообщниками.

Это вдвойне циничное преступление, потому что Лукин со своими подельниками и покровителями не просто воровали средства из бюджета. Они подрывали обороноспособность и безопасность страны, — написал Хинштейн.

Губернатор также сообщил, что областное правительство с самого начала активно сотрудничало со следствием и предоставляло все необходимые материалы. Власти и дальше намерены оказывать содействие правоохранительным органам в подобных делах, подчеркнул он.

Ранее суд приговорил Лукина к девяти годам колонии по делу о хищении 152 млн рублей, выделенных на строительство фортификационных сооружений. Кроме того, его лишили государственной награды.