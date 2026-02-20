«Все знают»: призер Олимпиады Никита Филиппов расстроился после турнира Призер Олимпиады Филиппов заявил, что все знают о его российском происхождении

Призер Олимпиады в Милане Никита Филиппов в своем Telegram-канале заявил, что выступать под нейтральным флагом неприятно. Спортсмен отметил, что за время соревнований никто не спрашивал его о стране происхождения, поскольку «все и так знают».

Многие спрашивают, какого это — выступать под нейтральным флагом. Да, это неприятно, но ни один человек меня еще не спросил, из какой страны я родом. Все и так знают, — написал ски-альпинист.

Филиппов завоевал серебряную медаль в спринтерской гонке. Для российской команды эта награда стала первой на ОИ, проходящих в Италии. Первое место в этой дисциплине занял представитель Испании Ориоль Кардона Колль.

Ранее фигуристку Аделию Петросян вызвали на допинг-контроль после выступления в произвольной программе на Олимпиаде в Италии. Российскую спортсменку допустили на показательные выступления на Играх, которые состоятся 21 февраля. Она заняла шестое место в женском одиночном катании. В произвольной программе фигуристка недокрутила четверной тулуп и упала при приземлении.