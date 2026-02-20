В США нашли покупателя российской нефти, от которой «отказалась» Индия Bloomberg: НПЗ из Китая начали скупать российскую нефть

Нефтеперерабатывающие заводы Китая начали активно покупать российскую нефть после «отказа» Индии, передает Bloomberg. По словам аналитиков, это помогает Москве справиться со снижением закупок со стороны крупнейшего покупателя ее нефти, поставляемой морем.

За первые 18 дней февраля поставки российской нефти в китайские порты выросли до 2,09 млн баррелей в сутки. Этот показатель вырос с 1,72 млн баррелей в сутки за весь январь и 1,39 млн баррелей в сутки в декабре и с лихвой компенсировал снижение поставок в Индию, — сказано в материале.

Ранее сообщалось, что экспорт российской нефти растет четвертую неделю подряд и уже достиг максимума за последние два месяца. Уточнялось, что рост обеспечивается в основном за счет увеличения продаж в Китай, куда за две недели отправили около 2 млн баррелей в день.

Также американист Малек Дудаков заявил, что Соединенные Штаты потерпели поражение в торговой войне с Индией и Россией. Так он прокомментировал слова посла республики Виная Кумара, что страна не будет отказываться от российской нефти. На этом фоне, по словам политолога, глава Белого дома Дональд Трамп попытается надавить на Нью-Дели, чтобы сохранить свой имидж.