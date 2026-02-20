Зимняя Олимпиада — 2026
ВСУ атаковали дорожную технику в российском регионе

Богомаз: ВСУ нанесли удар по дорожной технике в Брянской области

БПЛА ВСУ атаковали дорожную технику в поселке Суземка Брянской области, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Александр Богомаз. По его словам, никто не пострадал.

В Суземском районе ВСУ нанесли удар по дорожной технике. Украинские нацисты атаковали FPV — дронами в поселке Суземка дорожную технику. Пострадавших нет, — написал он.

Губернатор сообщил, что вследствие нападения повреждения получил специальный автомобиль марки КамАЗ. Глава области уточнил, что соответствующие службы оперативно реагируют на ситуацию и проводят необходимые мероприятия.

Ранее сообщалось, что атаки ВСУ на гражданские объекты России усилились на фоне переговоров в Женеве. Как заявил посол по особым поручениям МИД России по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник, украинские военные атакуют в основном южные регионы.

До этого представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что ВСУ возвращаются на место преступления после терактов против мирного населения, стремясь увеличить число жертв среди гражданских. По словам дипломата, медики вызывают у украинской армии особое ожесточение.

