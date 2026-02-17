Атаки Киева на российские объекты усилились из-за одного фактора Мирошник: атаки Киева на объекты РФ усилились на фоне переговоров в Женеве

Атаки Вооруженных сил Украины на гражданские объекты России усилились на фоне переговоров по разрешению кризисной ситуации между Киевом и Москвой в Женеве, заявил в своем Telegram-канале посол по особым поручениям МИД России по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник. По его словам, ВСУ атакуют в основном южные регионы.

В то время, когда делегации трех стран направлялись в Женеву на переговоры, ВСУ отправили полторы сотни БПЛА для нанесения ударов по гражданским объектам, — отметил он.

До этого представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что ВСУ возвращаются на место преступления после терактов против мирного населения, стремясь увеличить число жертв среди гражданских. По словам дипломата, медики вызывают у украинской армии особое ожесточение.

Также стало известно, что силы ПВО за ночь сбили более 24 БПЛА над Севастополем. Губернатор города Михаил Развожаев заявил, что это была одна из самых продолжительных атак на регион за последнее время. По предварительной информации, в результате атаки ВСУ ранен девятилетний школьник.