Экс-спецназовцы попали под уголовное дело о киллерах из 2000-х В Челябинской области задержали экс-спецназовцев по делу об убийствах

Действующий и бывший сотрудники правоохранительных органов, подозреваемые в организации заказных убийств в 2000-х годах, были задержаны в Челябинской области, сообщает Telegram-канал «112». Фигурантами стали подполковник, до сих пор несущий службу, и вышедший в отставку подполковник, которые в тот период работали в подразделении специального назначения.

Оперативники ФСБ задержали обоих мужчин по местам их проживания и провели обыски, в ходе которых изъяли улики и документацию. Эти материалы способны подтвердить их причастность к другим нераскрытым преступлениям тех лет.

Ранее в управлении СК России по Волгоградской области сообщили о задержании мужчины, подозреваемого в убийстве, совершенном 33 года назад. По версии следствия, в июле 1992 года злоумышленник выстрелил в шею водителю и скрылся, а потерпевший скончался от обильной кровопотери. Раскрыть это преступление помогло повторное изучение изъятых ранее улик с помощью современных криминалистических баз данных.

Кроме того, в пресс-службе регионального управления СК России сообщили о задержании бывшего министра ЖКХ Астраханской области, которая 13 лет назад инсценировала собственную гибель, чтобы избежать правосудия. Оперативники провели обыски в жилище женщины, ранее осужденной за обналичивание денежных средств.