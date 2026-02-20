Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
20 февраля 2026 в 19:28

Экс-спецназовцы попали под уголовное дело о киллерах из 2000-х

В Челябинской области задержали экс-спецназовцев по делу об убийствах

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Действующий и бывший сотрудники правоохранительных органов, подозреваемые в организации заказных убийств в 2000-х годах, были задержаны в Челябинской области, сообщает Telegram-канал «112». Фигурантами стали подполковник, до сих пор несущий службу, и вышедший в отставку подполковник, которые в тот период работали в подразделении специального назначения.

Оперативники ФСБ задержали обоих мужчин по местам их проживания и провели обыски, в ходе которых изъяли улики и документацию. Эти материалы способны подтвердить их причастность к другим нераскрытым преступлениям тех лет.

Ранее в управлении СК России по Волгоградской области сообщили о задержании мужчины, подозреваемого в убийстве, совершенном 33 года назад. По версии следствия, в июле 1992 года злоумышленник выстрелил в шею водителю и скрылся, а потерпевший скончался от обильной кровопотери. Раскрыть это преступление помогло повторное изучение изъятых ранее улик с помощью современных криминалистических баз данных.

Кроме того, в пресс-службе регионального управления СК России сообщили о задержании бывшего министра ЖКХ Астраханской области, которая 13 лет назад инсценировала собственную гибель, чтобы избежать правосудия. Оперативники провели обыски в жилище женщины, ранее осужденной за обналичивание денежных средств.

силовики
задержания
убийства
ФСБ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Бастрыкин взял на контроль дело об утонувших туристах на Байкале
США пригрозили Европе жестким ответом из-за конфликта на рынке оружия
Росатом начал выход из совместного бизнеса с Шишкаревым
Сценарии вместо усилий: почему будущее — за автоматическими ритмами
«Адский суперфинал»: Захарова предсказала будущее «вурдалака-Зеленского»
Экс-спецназовцы попали под уголовное дело о киллерах из 2000-х
Дмитриев сделал неутешительный вывод о размере мозга президента Финляндии
ВСУ атаковали дорожную технику в российском регионе
В России предложили бороться с гололедом на тротуарах по-новому
Верховный суд США нанес удар под дых торговой политике Трампа
Генконсулом России в Монголии стал дипломат с 27-летним стажем
4 библейских пророчества на 2026 год: ждать ли нам второго пришествия
Посольство Азербайджана отреагировало на попытку атаковать машину Алиева
В Москве адвоката-иноагента приговорили к 8,5 года колонии
20 млрд рублей, «дорожная мафия»: что известно об экс-депутате Вороновском
Дом, который слышит, но не шумит: новая акустика повседневности
Киев обвинили в ядерном шантаже длинной в четыре года
Маск подсчитал, сколько налогов ему придется выплатить до конца жизни
Сотрудники ТЦК нашли новых помощников для поимки украинцев
Глава Минобороны удостоил героев СВО высших госнаград и именного оружия
Дальше
Самое популярное
Олимпиада-2026: новости 19 февраля, прокат Петросян, результат Филиппова
Спорт

Олимпиада-2026: новости 19 февраля, прокат Петросян, результат Филиппова

Олимпиада-2026: новости 17 февраля, прокат Петросян, что с Тутберидзе
Спорт

Олимпиада-2026: новости 17 февраля, прокат Петросян, что с Тутберидзе

Олимпиада-2026: новости 18 февраля, результат Петросян, шанс на золото
Спорт

Олимпиада-2026: новости 18 февраля, результат Петросян, шанс на золото

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.