20 февраля 2026 в 14:01

«Убитую» 13 лет назад экс-министра ЖКХ Астрахани сняли на видео

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Силовики задержали экс-министра ЖКХ Астраханской области, которая инсценировала свое убийство 13 лет назад для уклонения от уголовной ответственности, и провели обыски в ее доме, сообщила пресс-служба СУ СК России по региону. Бывшая госслужащая осуждена по делу об обналичивании денег.

Следствием в рамках расследования уголовного дела раскрыта инсценировка смерти бывшего первого заместителя министра ЖКХ Астраханской области, — сказано в сообщении.

Ступина, осужденная еще в 2012 году на семь лет за хищения, подделку документов и отмывание денег, уехала из Астрахани и жила в Татарстане. Чтобы окончательно «исчезнуть», она придумала схему: увидела в Сети новость о найденной в Новосибирской области погибшей женщине, похожей на нее внешне.

Осужденная отправила туда своего мужа, и тот опознал тело как свою «умершую» жену. Так им удалось создать видимость ее смерти и ввести следствие в заблуждение. Затем Ступина вернулась в Астраханскую область и больше 13 лет жила в подполье.

Ранее в Санкт-Петербурге сотрудники правоохранительных органов задержали председателя комитета по государственному заказу Дениса Толстых. Его подозревают в превышении должностных полномочий. По версии следствия, в 2024 году группа сотрудников комитета организовала противоправную схему. Они способствовали победе определенных коммерческих организаций в конкурсах на получение госзаказа.
