Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
17 февраля 2026 в 11:06

Глава комитета по госзаказу Петербурга попался в аэропорту

СК: в Петербурге задержан председатель комитета по госзаказу

Денис Толстых, Председатель комитета государственного заказа Ленинградской области Денис Толстых, Председатель комитета государственного заказа Ленинградской области Фото: Ирина Мотина/РИА Новости
Подписывайтесь на нас в MAX

Председатель комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга Денис Толстых задержан правоохранительными органами, сообщили 17 февраля в пресс-службе Следственного комитета РФ. Чиновника подозревают в превышении должностных полномочий.

Следователи считают, что в 2024 году группа сотрудников комитета организовала преступную схему. Они помогали определенным коммерческим фирмам выигрывать конкурсы на госзаказ. В итоге контракты заключались с нарушениями, а другие участники оказывались в неравном положении.

В ведомстве напомнили, что неделей ранее, 6 февраля, по этому же делу задержали начальника отдела комитета Егора Леонова. Суд уже отправил его под стражу.

Позже следователи выяснили, что организатором схемы был сам глава комитета Толстых. Его задержали в аэропорту Пулково, когда он пытался улететь из города. Операцию провели при поддержке регионального управления ФСБ.

Ранее Октябрьский районный суд Краснодара заключил под стражу исполняющего обязанности министра гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций края Сергея Штрикова. Его обвиняют в превышении полномочий (ч. 3 ст. 286 УК РФ).

Россия
Санкт-Петербург
задержания
чиновники
СК РФ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Популярная сеть магазинов проведет расследование отравления пельменями
Застрявшим в Териберке китайцам пришлось ночевать посреди тундры
Автоэксперт объяснил, как изменится экзамен для сдачи на права
Ребенок провалился под лед на реке Обь
Пашинян вступил в официальный брак
Сотрудники с детьми могут получить право работать удаленно в период каникул
Умер автор хитов Мадонны и Уитни Хьюстон
Названа предполагаемая дата полной блокировки Telegram в России
Водитель авто погубил 17-летнего приятеля при попытке скрыться от погони
Генерал объяснил переброску истребителей Су-57 к границе с Китаем
Названа дата и место прощания с погибшим на Кипре экс-главой «Уралкалия»
На Кубани вспыхнул резервуар с нефтепродуктами из-за атаки БПЛА
Почему не работает WhatsApp 17 февраля: где сбои в РФ, когда разблокируют
Группа молодых людей жестоко избила прохожего в Москве
В России займутся снижением цен на строительство жилья
В Якутии двух подростков обвинили в убийстве женщины и ребенка
Скончался легендарный режиссер-документалист
Подрядчика самого дорогого объекта Новосибирска отправили за решетку
Трудности с Telegram привели к неожиданной проблеме с Windows
Раскрыто время начала мирных переговоров в Женеве
Дальше
Самое популярное
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 2: кто снял маску 15 февраля, кого раскрыли
Культура

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 2: кто снял маску 15 февраля, кого раскрыли

Ванны и душевые больше не в моде: сейчас все выбирают этот вариант — и красивее, и безопаснее
Общество

Ванны и душевые больше не в моде: сейчас все выбирают этот вариант — и красивее, и безопаснее

Возраст получения страховой пенсии по старости в РФ могут снизить летом
Общество

Возраст получения страховой пенсии по старости в РФ могут снизить летом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.