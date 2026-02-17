Глава комитета по госзаказу Петербурга попался в аэропорту СК: в Петербурге задержан председатель комитета по госзаказу

Председатель комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга Денис Толстых задержан правоохранительными органами, сообщили 17 февраля в пресс-службе Следственного комитета РФ. Чиновника подозревают в превышении должностных полномочий.

Следователи считают, что в 2024 году группа сотрудников комитета организовала преступную схему. Они помогали определенным коммерческим фирмам выигрывать конкурсы на госзаказ. В итоге контракты заключались с нарушениями, а другие участники оказывались в неравном положении.

В ведомстве напомнили, что неделей ранее, 6 февраля, по этому же делу задержали начальника отдела комитета Егора Леонова. Суд уже отправил его под стражу.

Позже следователи выяснили, что организатором схемы был сам глава комитета Толстых. Его задержали в аэропорту Пулково, когда он пытался улететь из города. Операцию провели при поддержке регионального управления ФСБ.

Ранее Октябрьский районный суд Краснодара заключил под стражу исполняющего обязанности министра гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций края Сергея Штрикова. Его обвиняют в превышении полномочий (ч. 3 ст. 286 УК РФ).