Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
16 февраля 2026 в 17:49

На Кубани арестовали главу министерства ГО и ЧС

Суд в Краснодаре арестовал главу министерства ГО и ЧС Сергея Штрикова

Фото: t.me/opskuban
Подписывайтесь на нас в MAX

Октябрьский районный суд Краснодара заключил под стражу исполняющего обязанности министра гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций края Сергея Штрикова, сообщила объединенная пресс-служба судов Кубани. Его обвиняют в превышении полномочий (ч. 3 ст. 286 УК РФ).

Рассмотрев представленные материалы, суд удовлетворил ходатайство, избрав в отношении обвиняемого меру пресечения в виде заключения под стражу. Срок меры — 2 месяца, до 15.04.2026 включительно, — говорится в сообщении.

Согласно материалам, в 2024 году Штриков использовал свое служебное положение для срыва уже состоявшегося аукциона. По версии следствия, он действовал из личной заинтересованности.

Так, чиновник поручил подчиненным подготовить подложные документы о якобы выявленных нарушениях в ходе проведенного аукциона на поставку и монтаж быстровозводимого модульного здания для пожарного депо. Это позволило отменить результаты первых торгов.

Впоследствии был объявлен повторный аукцион. Победителем торгов оказалась организация, чьи интересы, по данным следствия, лоббировал и. о. министра.

Ранее Ленинский районный суд Курска избрал экс-министру природных ресурсов Курской области Константину Полякову меру пресечения в виде запрета определенных действий. Его обвиняют в превышении полномочий. Ограничение будет действовать 2 месяца 25 суток.

Краснодар
Краснодарский край
Кубань
суды
уголовные дела
министры
превышение полномочий
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В задержании экс-министра энергетики Украины обнаружили американский след
Пушилин обнародовал результаты работы «Купола Донбасса»
Военэксперт раскрыл новые планы по усилению ВСУ
«Боюсь, дальше будет лучше»: Слава разделась перед зеркалом
«У нас катастрофа»: Зеленскому указали на неудобную правду об украинцах
Суд избрал меру пресечения напавшему с ножом на прихожанок россиянину
Афганских военных заставили донашивать ботинки НАТО со складов США
В Гидрометцентре рассказали, что принесет москвичам новая неделя
Российская армия выбивает украинские войска из Гришино
Россиянка «подарила» сожителю на День влюбленных ножевое
Европа решила сказать «нет» американским оборонным технологиям
Мягкие границы: почему шторы и покрывала — психологический щит вашего дома
Назван способ компенсировать дефицит общения при домашнем обучении ребенка
Бойцу ММА грозит срок за «спарринг» с памятником ветеранам МЧС в Москве
ВСУ начали использовать «умные» взрыватели
Суд избрал меру пресечения главе Министерства ГО и ЧС Кубани
В Дагестане загорелась цистерна со сжиженным газом
В Хорватии ответили на просьбу Венгрии и Словакии по российской нефти
Назван способ, как быстро снизить уровень холестерина без лекарств
«Золотой гаишник» Башкирии может отправиться за решетку на два десятилетия
Дальше
Самое популярное
Салат на каждый день, который легко заменит ужин за счет своей сытности: из курицы и красной фасоли
Общество

Салат на каждый день, который легко заменит ужин за счет своей сытности: из курицы и красной фасоли

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 2: кто снял маску 15 февраля, кого раскрыли
Культура

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 2: кто снял маску 15 февраля, кого раскрыли

Олимпиада-2026: последние новости 13 февраля, прокат Гуменника, флаг России
Спорт

Олимпиада-2026: последние новости 13 февраля, прокат Гуменника, флаг России

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.