На Кубани арестовали главу министерства ГО и ЧС

На Кубани арестовали главу министерства ГО и ЧС Суд в Краснодаре арестовал главу министерства ГО и ЧС Сергея Штрикова

Октябрьский районный суд Краснодара заключил под стражу исполняющего обязанности министра гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций края Сергея Штрикова, сообщила объединенная пресс-служба судов Кубани. Его обвиняют в превышении полномочий (ч. 3 ст. 286 УК РФ).

Рассмотрев представленные материалы, суд удовлетворил ходатайство, избрав в отношении обвиняемого меру пресечения в виде заключения под стражу. Срок меры — 2 месяца, до 15.04.2026 включительно, — говорится в сообщении.

Согласно материалам, в 2024 году Штриков использовал свое служебное положение для срыва уже состоявшегося аукциона. По версии следствия, он действовал из личной заинтересованности.

Так, чиновник поручил подчиненным подготовить подложные документы о якобы выявленных нарушениях в ходе проведенного аукциона на поставку и монтаж быстровозводимого модульного здания для пожарного депо. Это позволило отменить результаты первых торгов.

Впоследствии был объявлен повторный аукцион. Победителем торгов оказалась организация, чьи интересы, по данным следствия, лоббировал и. о. министра.

Ранее Ленинский районный суд Курска избрал экс-министру природных ресурсов Курской области Константину Полякову меру пресечения в виде запрета определенных действий. Его обвиняют в превышении полномочий. Ограничение будет действовать 2 месяца 25 суток.