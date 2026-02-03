Против курского экс-министра природных ресурсов выдвинули обвинения

Ленинский районный суд Курска избрал экс-министру природных ресурсов Курской области Константину Полякову меру пресечения в виде запрета определенных действий, сообщил ТАСС информированный источник. Его обвиняют в превышении полномочий. Ограничение будет действовать 2 месяца и 25 суток.

Постановлением Ленинского районного суда г. Курска от 22.01.2026 в отношении Полякова К. О., обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «в», «г», «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ, избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий сроком на 2 месяца 25 суток, — сообщил источник.

Кроме того, суд заключил под стражу на два месяца бывшего и. о. министра природных ресурсов региона Александра Володько. Его также обвиняют в превышении должностных полномочий.

Ранее начальника учебного центра МВД по Республике Коми Антона Дашевского оставили под стражей после взрыва и пожара, в результате которых погибли три человека и пострадали более 30. Апелляция защиты с просьбой о смягчении меры пресечения отклонена, сообщили в Верховном суде региона. Дашевскому вменяется превышение полномочий, так как он разрешил проведение занятий в помещении с горючими и строительными материалами.