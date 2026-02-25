Бывший вице-губернатор Ростовской области отверг обвинения в суде Экс-замгубернатора Ростовской области Гончаров не признал вину в мошенничестве

Бывший заместитель губернатора Ростовской области Виктор Гончаров не признал вину по делу о мошенничестве и превышении полномочий, передает ТАСС. Суд приступил к рассмотрению материалов после оглашения обвинительного заключения.

То, что предъявляют, фактически не является преступлением. Те обвинения, которые предъявляются, — они очень спорные. Фактического вреда нанесено не было. Гражданские иски я также не признаю в полном объеме. Вину по всем эпизодам не признаю в полном объеме, — сказал Гончаров.

С заявлением экс-чиновник выступил после оглашения обвинительного соглашения. Гончаров добавил, что следователи не исследовали все документы по делу.

