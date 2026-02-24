В Казани задержали главврача поликлиники, фиктивно устроившего педиатра

Главного врача детской городской поликлиники №2 в Казани задержали, в отношении женщины возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе прокуратуры Татарстана. Ее уличили в фиктивном трудоустройстве врача-педиатра с целью хищения бюджетных денежных средств. Главврач заставила подчиненных составить фиктивный трудовой договор и ежемесячно табелировать мнимого работника.

Выявлено, что главный врач учреждения здравоохранения с целью хищения бюджетных денежных средств фиктивно трудоустроила гражданина на должность врача-педиатра, ежемесячно забирая его заработную плату, — говорится в сообщении.

