24 февраля 2026 в 18:08

В Казани задержали главврача поликлиники, фиктивно устроившего педиатра

Главного врача детской городской поликлиники №2 в Казани задержали, в отношении женщины возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе прокуратуры Татарстана. Ее уличили в фиктивном трудоустройстве врача-педиатра с целью хищения бюджетных денежных средств. Главврач заставила подчиненных составить фиктивный трудовой договор и ежемесячно табелировать мнимого работника.

Выявлено, что главный врач учреждения здравоохранения с целью хищения бюджетных денежных средств фиктивно трудоустроила гражданина на должность врача-педиатра, ежемесячно забирая его заработную плату, — говорится в сообщении.

Ранее в Москве заочно арестовали генерального директора компании «Нагваль Стройтех» Сергея Гутенко по делу о мошенничестве при выполнении государственного оборонного заказа. Он обвиняется в особо крупном хищении средств, выделенных на строительство объектов для корпорации «Тактическое ракетное вооружение» (КТРВ).

До этого прокуратура Новосибирской области утвердила обвинительное заключение по делу экс-начальника департамента земельных и имущественных отношений мэрии Новосибирска Георгия Жигульского. Его обвиняют в получении взятки, злоупотреблении и превышении должностных полномочий.

