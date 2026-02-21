Зимняя Олимпиада — 2026
21 февраля 2026 в 07:00

Сорвавшего гособоронзаказ российского бизнесмена заочно арестовали

Суд в Москве заочно арестовал сорвавшего гособоронзаказ бизнесмена Гутенко

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Мещанский суд Москвы заочно арестовал генерального директора компании «Нагваль Стройтех» Сергея Гутенко по делу о мошенничестве при выполнении государственного оборонного заказа. Бизнесмен обвиняется в особо крупном хищении средств, выделенных на строительство объектов для корпорации «Тактическое ракетное вооружение» (КТРВ), пишет РИА Новости.

По версии следствия, между фирмой Гутенко и КТРВ были заключены договоры подряда на строительно-монтажные работы и поставку оборудования. Подрядчик получил аванс в размере 15% от суммы контрактов, а также средства по банковской гарантии, однако обязательства исполнять не собирался. Деньги были переведены на счета сторонних организаций и потрачены на цели, не связанные с оборонным заказом.

Не были достигнуты цели и задачи, предусмотренные вышеуказанными договорами, сорвана государственная программа Российской Федерации «Развитие оборонно-промышленного комплекса», — говорится в материалах.

Гутенко заочно предъявлены обвинения в мошенничестве в особо крупном размере и злоупотреблении полномочиями при выполнении гособоронзаказа. Установлено, что предприниматель скрылся за границей, в связи с чем объявлен в международный розыск.

Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу. Она вступит в силу с момента задержания обвиняемого на территории России или его экстрадиции.

Ранее сообщалось, что бывшему директору по закупкам и логистике концерна «Калашников» Ксении Гращенковой грозит до 10 лет колонии. Женщину арестовали в рамках уголовного дела о многомиллионных хищениях при выполнении гособоронзаказа.

