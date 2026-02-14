Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
14 февраля 2026 в 09:01

Стало известно, какой срок грозит экс-директору «Калашникова» за хищения

Экс-директору концерна «Калашников» Гращенковой грозит до 10 лет колонии

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Бывшему директору по закупкам и логистике концерна «Калашников» Ксении Гращенковой грозит до 10 лет колонии, заявил в беседе с ТАСС источник в правоохранительных органах. Женщину арестовали в рамках уголовного дела о многомиллионных хищениях при выполнении гособоронзаказа.

Гращенковой грозит до 10 лет лишения свободы, — подчеркнул собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что Замоскворецкий районный суд Москвы отправил Гращенкову под арест. Она проходит по пунктам «а» и «б» части 2 статьи 201.1 УК РФ — злоупотребление полномочиями при выполнении гособоронзаказа, совершенное организованной группой. Уголовное дело было возбуждено еще в ноябре 2025 года.

До этого стало известно, что арестованный бывший председатель совета директоров транспортной группы Fesco Андрей Северилов отрицает свою причастность к хищению 885 млн рублей. Мещанский суд Москвы отправил фигуранта под стражу до 12 апреля. Вместе с Севериловым по делу проходит заместитель главы Fesco Борис Иванов.

Тем временем было возбуждено уголовное дело против бывшего генерального директора ростовского завода «Горизонт». Его подозревают в злоупотреблении полномочиями. В 2023 году фигурант давал указания подчиненным завышать в документах себестоимость производства военной продукции.

суды
хищения
аресты
Калашников
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Командир отряда «Ахмат» Аид назвал вероятные сроки освобождения Сум
Лютые морозы ниже –50, оттепель до +18: погода в РФ 16–22 февраля
Синоптик раскрыла, придет ли весна в Центральную Россию на следующей неделе
«Машина пропаганды»: Дмитриев обрушился на Обаму
Хинштейн сообщил о массированной атаке ВСУ на Курскую область
Зеленского уличили в попытке выставить Трампа на посмешище
Россиянка заплатит за слово «дура» в интернет-споре
Стало известно о группировке латиноамериканских наемников ВСУ под Сумами
Додон раскрыл, как Киев предлагал Санду решить вопрос Приднестровья
В Бодайбо прояснили ситуацию с отсутствием тепла в жилых домах
«Европе здесь не место»: на Западе указали на просчет ЕС с Украиной
Командир отряда «Ахмат» Аид заявил о важности возвращения НВП в школы
«Внятных ответов нет»: посол о расследовании по «Северным потокам»
Рябков озвучил отношение БРИКС к ситуации с Гренландией
«Кибербез 3.0»: власти России готовятся к мощному удару по мошенникам
Женщина и четверо ее детей погибли при пожаре в деревянном доме
Стало известно, какой срок грозит экс-директору «Калашникова» за хищения
Синоптик раскрыла, продолжатся ли на Камчатке снегопады на следующей неделе
Украинский фигурист обвинил русских в своем провале на Олимпиаде
«Глаза, полные испуга»: скончалась раненная при атаке дрона ВСУ студентка
Дальше
Самое популярное
Работа в Риге, двое детей, мнение об СВО: как живет актер Антон Васильев
Культура

Работа в Риге, двое детей, мнение об СВО: как живет актер Антон Васильев

Наступление ВС РФ на Харьков 12 февраля: куча трупов, гибель автоколонны
Россия

Наступление ВС РФ на Харьков 12 февраля: куча трупов, гибель автоколонны

Нейросеть взломала код Нострадамуса: что он предсказал России на 2027 год
Общество

Нейросеть взломала код Нострадамуса: что он предсказал России на 2027 год

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.