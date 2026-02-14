Стало известно, какой срок грозит экс-директору «Калашникова» за хищения Экс-директору концерна «Калашников» Гращенковой грозит до 10 лет колонии

Бывшему директору по закупкам и логистике концерна «Калашников» Ксении Гращенковой грозит до 10 лет колонии, заявил в беседе с ТАСС источник в правоохранительных органах. Женщину арестовали в рамках уголовного дела о многомиллионных хищениях при выполнении гособоронзаказа.

Гращенковой грозит до 10 лет лишения свободы, — подчеркнул собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что Замоскворецкий районный суд Москвы отправил Гращенкову под арест. Она проходит по пунктам «а» и «б» части 2 статьи 201.1 УК РФ — злоупотребление полномочиями при выполнении гособоронзаказа, совершенное организованной группой. Уголовное дело было возбуждено еще в ноябре 2025 года.

До этого стало известно, что арестованный бывший председатель совета директоров транспортной группы Fesco Андрей Северилов отрицает свою причастность к хищению 885 млн рублей. Мещанский суд Москвы отправил фигуранта под стражу до 12 апреля. Вместе с Севериловым по делу проходит заместитель главы Fesco Борис Иванов.

Тем временем было возбуждено уголовное дело против бывшего генерального директора ростовского завода «Горизонт». Его подозревают в злоупотреблении полномочиями. В 2023 году фигурант давал указания подчиненным завышать в документах себестоимость производства военной продукции.