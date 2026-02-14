Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
14 февраля 2026 в 07:00

Появились подробности по делу о растрате в транспортной группе Fesco

Экс-глава компании Fesco Северилов не признает вину по делу о растрате

Андрей Северилов Андрей Северилов Фото: Павел Бедняков / РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости
Подписывайтесь на нас в MAX

Арестованный бывший председатель совета директоров транспортной группы Fesco Андрей Северилов отрицает свою причастность к хищению 885 млн рублей, сообщил РИА Новости участник судебного процесса. Мещанский суд Москвы отправил фигуранта под стражу до 12 апреля.

Вину он не признает, — сказал собеседник агентства.

Вместе с Севериловым по делу проходит заместитель главы Fesco Борис Иванов, который также арестован. Трое предполагаемых соучастников объявлены в розыск — они скрылись за границей.

По версии следствия, в 2022–2023 годах фигуранты организовали покупку доли в неработающей компании по завышенной стоимости, прикрываясь развитием портовой инфраструктуры Восточного транспортно-логистического узла. Адвокат Северилова пока не комментирует обвинения.

Ранее сообщалось, что бывший директор по закупкам и логистике концерна «Калашников» Ксения Гращенкова арестована по подозрению в многомиллионных хищениях при выполнении гособоронзаказа. Уголовное дело было возбуждено еще в ноябре 2025 года. В феврале 2026-го Гращенковой продлили меру пресечения на два месяца. В настоящее время она содержится в одном из столичных СИЗО.

адвокаты
признания
обвинения
растраты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Акция за мир с Россией состоялась перед конференцией в Мюнхене
«Арей» провалил контратаку ВСУ в Сумской области
«Драка» Тома Круза и Брэда Питта привела в шок Голливуд
Верховный суд России разрешил изъять единственное жилье сына за долги отца
«Солянка» из наемников, роковые вылазки ВСУ: новости СВО к утру 14 февраля
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 14 февраля: инфографика
ВС России разбили элитный полк ВСУ под Харьковом
«Не поспоришь»: на Украине признали, что Мединский спутал планы Киева
Скелетонист-провокатор назвал праздником России его отстранение с Олимпиады
Средства ПВО сбили 20 дронов ВСУ над Россией за ночь
В центре Абу-Даби начали курсировать роботакси
«Расставляют „часовых“»: раскрыты планы НАТО по морской блокаде России
Юрист ответил, чем грозит проживание по месту пребывания без регистрации
Российские Деды Морозы напугали ВСУ в Дмитрове: успехи ВС РФ к утру 14 февраля
«Извиняюсь»: Зеленский оправдался из-за понижения статуса встреч с Россией
Мошенники атаковали одиноких россиян в преддверии Дня влюбленных
«Поменялось все»: в Кремле назвали год, который стал переломным для мира
Врач ответила, помогает ли поход в солярий восполнить дефицит витамина D
В ЦБ предупредили о рисках из-за запрета наличных при покупке жилья
Появились подробности по делу о растрате в транспортной группе Fesco
Дальше
Самое популярное
Работа в Риге, двое детей, мнение об СВО: как живет актер Антон Васильев
Культура

Работа в Риге, двое детей, мнение об СВО: как живет актер Антон Васильев

Наступление ВС РФ на Харьков 12 февраля: куча трупов, гибель автоколонны
Россия

Наступление ВС РФ на Харьков 12 февраля: куча трупов, гибель автоколонны

Нейросеть взломала код Нострадамуса: что он предсказал России на 2027 год
Общество

Нейросеть взломала код Нострадамуса: что он предсказал России на 2027 год

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.