Появились подробности по делу о растрате в транспортной группе Fesco

Появились подробности по делу о растрате в транспортной группе Fesco Экс-глава компании Fesco Северилов не признает вину по делу о растрате

Арестованный бывший председатель совета директоров транспортной группы Fesco Андрей Северилов отрицает свою причастность к хищению 885 млн рублей, сообщил РИА Новости участник судебного процесса. Мещанский суд Москвы отправил фигуранта под стражу до 12 апреля.

Вину он не признает, — сказал собеседник агентства.

Вместе с Севериловым по делу проходит заместитель главы Fesco Борис Иванов, который также арестован. Трое предполагаемых соучастников объявлены в розыск — они скрылись за границей.

По версии следствия, в 2022–2023 годах фигуранты организовали покупку доли в неработающей компании по завышенной стоимости, прикрываясь развитием портовой инфраструктуры Восточного транспортно-логистического узла. Адвокат Северилова пока не комментирует обвинения.

Ранее сообщалось, что бывший директор по закупкам и логистике концерна «Калашников» Ксения Гращенкова арестована по подозрению в многомиллионных хищениях при выполнении гособоронзаказа. Уголовное дело было возбуждено еще в ноябре 2025 года. В феврале 2026-го Гращенковой продлили меру пресечения на два месяца. В настоящее время она содержится в одном из столичных СИЗО.