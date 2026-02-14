Зимняя Олимпиада — 2026
14 февраля 2026 в 05:45

Московский суд арестовал экс-директора концерна «Калашников»

Суд в Москве арестовал по делу о хищениях экс-директора «Калашникова» Гращенкову

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Бывший директор по закупкам и логистике концерна «Калашников» Ксения Гращенкова арестована по подозрению в многомиллионных хищениях при выполнении гособоронзаказа. Уголовное дело было возбуждено еще в ноябре 2025 года, пишет ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

В феврале 2026-го Гращенковой продлили меру пресечения на два месяца. В настоящее время она содержится в одном из столичных СИЗО.

Ей предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. п. «а», «б» ч. 2 ст. 201.1 УК РФ (злоупотребление полномочиями при выполнении гособоронзаказа организованной группой, повлекшее тяжкие последствия), — сказал собеседник агентства.

По данным следствия, речь идет о многомиллионном мошенничестве. На данный момент расследование в отношении высокопоставленного менеджера продолжается.

Ранее Генеральная прокуратура потребовала через суд обратить в доход государства имущество экс-заместителя губернатора Краснодарского края Анны Миньковой на сумму 330 млн рублей. Проверка показала, что чиновница оформляла активы на родственников, чтобы скрыть их от государства. В частности, речь идет о пяти земельных участках, трех жилых домах, четырех квартирах и трех нежилых помещениях.

