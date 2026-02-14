«Калашникову» вернули 17 млн рублей по громкому уголовному делу Обвиняемые в хищении у «Калашникова» погасили 17 из 37 млн рублей ущерба

В ходе следствия по уголовному делу о хищении денежных средств у концерна «Калашников» обвиняемые частично возместили нанесенный ущерб, перечислив 17 млн рублей, сообщили ТАСС в правоохранительных органах. Речь идет о поставках контрафактных комплектующих, в результате которых предприятию был причинен урон.

Деньги перечислили соучредитель компании-подрядчика «Интертехника» Алексей Леденев и его деловой партнер Алексей Морохов. Общая сумма ущерба оценивается в 37,7 млн рублей, хотя изначально она составляла 32 млн.

В рамках установленной «Калашникову» следствием суммы материального ущерба в размере свыше 37,7 млн рублей Леденев перевел на банковский счет потерпевшей стороны около 9 млн рублей, а гендиректор компании «Ивановские ковши» Морохов около 8 млн рублей. Это практически половина ущерба, причиненного совершением фигурантами дела преступлений, — сказали собеседники.

Ранее сообщалось, что бывшему директору по закупкам и логистике концерна «Калашников» Ксении Гращенковой может грозить до 10 лет тюрьмы. Женщина была задержана и арестована в рамках уголовного дела, возбужденного по факту многомиллионных хищений денежных средств при выполнении государственного оборонного заказа.

До этого бывший председатель совета директоров транспортной группы Fesco Андрей Северилов был арестован по решению Мещанского суда Москвы. Арестованный категорически отвергает свою причастность к хищению 885 млн рублей. В материалах этого же дела фигурирует и заместитель главы компании Fesco Борис Иванов.