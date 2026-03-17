Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
17 марта 2026 в 14:23

Стало известно, в чем подозревается задержанный глава Минздрава Кубани

Главу Минздрава Кубани заподозрили в покупке недвижимости на 1 млрд рублей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Задержанный министр здравоохранения Краснодарского края Евгений Филиппов подозревается в незаконной покупке недвижимости более чем на 1 млрд рублей, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. По его словам, чиновник оформлял приобретенное жилье на себя и своих родственников с 2013 года, пока работал в министерстве.

Министр здравоохранения Краснодарского края Евгений Филиппов обогатился с 2013 года на 1 млрд рублей, оформляя недвижимость на себя и своих близких родственников, — отметил собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что Филиппов задержан по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере с использованием служебного положения. Незаконная деятельность высокопоставленного чиновника была выявлена сотрудниками ФСБ.

До этого стало известно, что замруководителя управления Росреестра по Дагестану Рашидхан Абдуллаев арестован по уголовному делу о мошенничестве. Как уточнила глава объединенной пресс-службы судов республики Зарема Мамаева, срок меры пресечения составит два месяца.

Россия
Краснодарский край
задержания
чиновники
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Госдуме рассказали о медиации для несовершеннолетних
«Специалисты» с болгаркой украли у девушки 106 млн рублей
В МВД предупредили о новой схеме блокировки iPhone через Telegram-боты
Экс-премьер Украины пристыдил посла из-за продырявленного флага Венгрии
Путин созывает заседание правительства ради Крыма и Севастополя
Юрист предложил лишать гражданства за мошенничества в отношении бойцов СВО
«Покритикуйте меня»: Володин выступил с неожиданной просьбой
Премьерные показы спектакля «Вишневый сад» состоятся в театре «Модерн»
Жителям одного города отключат мобильный интернет в целях безопасности
Нетаньяху с улыбкой отдал приказ об убийстве ряда иранских чиновников
Стала известна судьба пропавшего в Москве актера из «Бумера»
Политолог предрек незавидную участь Нетаньяху в случае проигрыша Израиля
Психолог ответила, когда прививать детям финансовую грамотность
ООН сделала страшный прогноз о голоде
Истребители Су-30СМ2 показали, на что способны в воздухе
Магадан содрогнулся от серии подземных толчков
«Осторожно»: дипломаты РФ поставили ЕС перед неудобным фактом о санкциях
Пять причин для страха: почему Европа боится и ненавидит Трампа
В Госдуме призвали к амнистии части осужденных женщин
Россиянам напомнили о последствиях сидячей работы
Дальше
Самое популярное
Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать
Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать

Смешала яблоки с творогом. Эти творожные полоски улетают на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю
Смешала яблоки с творогом. Эти творожные полоски улетают на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю

Никакой соды и кефира: готовлю оладьи по-японски: нежные, как суфле, и безумно вкусные — без химии и разрыхлителей
Никакой соды и кефира: готовлю оладьи по-японски: нежные, как суфле, и безумно вкусные — без химии и разрыхлителей

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.