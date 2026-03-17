Стало известно, в чем подозревается задержанный глава Минздрава Кубани Главу Минздрава Кубани заподозрили в покупке недвижимости на 1 млрд рублей

Задержанный министр здравоохранения Краснодарского края Евгений Филиппов подозревается в незаконной покупке недвижимости более чем на 1 млрд рублей, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. По его словам, чиновник оформлял приобретенное жилье на себя и своих родственников с 2013 года, пока работал в министерстве.

Ранее сообщалось, что Филиппов задержан по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере с использованием служебного положения. Незаконная деятельность высокопоставленного чиновника была выявлена сотрудниками ФСБ.

До этого стало известно, что замруководителя управления Росреестра по Дагестану Рашидхан Абдуллаев арестован по уголовному делу о мошенничестве. Как уточнила глава объединенной пресс-службы судов республики Зарема Мамаева, срок меры пресечения составит два месяца.