Путин обозначил ключевые задачи прокуроров

Президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Генеральной прокуратуры заявил, что в ходе мероприятия будут определены ключевые задачи по обеспечению законности и правопорядка в стране. Глава государства подчеркнул значимость работы надзорного ведомства в актуальных условиях и обозначил приоритетные направления деятельности прокуроров на ближайший период.

Путин отметил важность сохранения и развития положительных тенденций, достигнутых Генпрокуратурой за последние годы. Отдельно он подчеркнул заслуги прокуроров в борьбе с коррупцией.

Президент также заострил внимание на росте числа преступлений террористической направленности. По его словам, органам пора начать наступательно противодействовать экстремизму, особенно в тех случаях, когда для дестабилизации обстановки используются современные технологии. Он потребовал от прокуроров не только усилить физическую защиту стратегических объектов, но и активно работать в цифровом пространстве.