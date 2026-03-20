Telegram перестал работать в ряде российских регионов

Масштабный сбой работы Telegram произошел в российских регионах, следует из данных сервиса DownDetector. Наибольшее число жалоб поступило из Санкт-Петербурга и Ленинградской области, а также из Марий Эл, Тувы и Самарской области. Пользователи пожаловались на проблемы с отправкой и получением сообщений. У некоторых не открывается приложение.

Зафиксированы различные типы сбоев. Чаще всего пользователи жалуются на работу мобильного приложения (46%) и проблемы с оповещениями (30%), реже — на сбой сайта (13%), общий сбой (5%) и сбои в личном кабинете (3%).

Сбой Telegram произошел на разных платформах: на Android (47,3%), на Windows (27,0%) и iOS (22,1%). Наименьшее число жалоб приходится на Mac OS X (2,4%).

Ранее крупнейший домен электронной почты Mail.ru столкнулся с масштабным сбоем. Пользователи сообщали о проблемах с отправкой и получением электронных писем. Некоторые из них уходили в черновики. При этом в самой компании опровергли сообщения о сбоях.