20 марта 2026 в 12:48

Telegram перестал работать в ряде российских регионов

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Масштабный сбой работы Telegram произошел в российских регионах, следует из данных сервиса DownDetector. Наибольшее число жалоб поступило из Санкт-Петербурга и Ленинградской области, а также из Марий Эл, Тувы и Самарской области. Пользователи пожаловались на проблемы с отправкой и получением сообщений. У некоторых не открывается приложение.

Зафиксированы различные типы сбоев. Чаще всего пользователи жалуются на работу мобильного приложения (46%) и проблемы с оповещениями (30%), реже — на сбой сайта (13%), общий сбой (5%) и сбои в личном кабинете (3%).

Сбой Telegram произошел на разных платформах: на Android (47,3%), на Windows (27,0%) и iOS (22,1%). Наименьшее число жалоб приходится на Mac OS X (2,4%).

Ранее крупнейший домен электронной почты Mail.ru столкнулся с масштабным сбоем. Пользователи сообщали о проблемах с отправкой и получением электронных писем. Некоторые из них уходили в черновики. При этом в самой компании опровергли сообщения о сбоях.

сбои
мессенджеры
Россия
Telegram
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Шесть человек погибли за сутки после выхода на лед в российском регионе
Ганвест потерял еще одну концертную площадку в России
Группа с лидером-иноагентом решила изменить стиль после переезда в США
Военэксперт озвучил неочевидную тактику США и Израиля в борьбе с Ираном
В Петербурге местные жители фиктивно оформляли дворников на работу
Удар по детсаду, обстрел беженцев, шпион в ДНР: ВСУ атакуют РФ 20 марта
Более 50 очагов бешенства обнаружили в одном регионе в 2026 году
Синоптик дал москвичам разочаровывающий прогноз погоды на апрель
«Слон в посудной лавке»: в руководстве Израиля разгорелся скандал
Попова указала на резкий рост числа случаев заражения оспой обезьян
Растлевал за подарки: педофил снимал видео с двумя маленькими сестрами
Королевская семья Британии: последние новости, Миддлтон носит вещи Дианы
Эксперт назвал год, до которого Киев собирается воевать против России
Умер разорвавший связь с РПЦ украинский патриарх Филарет
США перекрыли Кубе «кран» с российской нефтью
Врач рассказала, как пережить последствия магнитной бури
Эксперт объяснил, почему США боятся применять против Ирана секретное оружие
Центробанк спрогнозировал снижение инфляции в 2026 году
Политолог раскрыл последствия нагрянувшего энергокризиса для США и Ирана
Диктор Березин трогательно высказался о смерти жены Басилашвили
Дальше
Самое популярное
Прощайте, дрожжи! Творожные булочки «Завитки» с яблоком и корицей готовы через 15 минут — слоистые, мягкие, с хрустящей корочкой
Общество

Прощайте, дрожжи! Творожные булочки «Завитки» с яблоком и корицей готовы через 15 минут — слоистые, мягкие, с хрустящей корочкой

Дрожжевое тесто — прошлый век. Творожные булочки «Неженки» с изюмом и цедрой лимона пекутся за 20 минут — пышнее пуха и вкуснее магазинных
Общество

Дрожжевое тесто — прошлый век. Творожные булочки «Неженки» с изюмом и цедрой лимона пекутся за 20 минут — пышнее пуха и вкуснее магазинных

На молоке — прошлый век: эти банановые блины на манке нежнее и вкуснее обычных. Подходят в пост и для ПП
Общество

На молоке — прошлый век: эти банановые блины на манке нежнее и вкуснее обычных. Подходят в пост и для ПП

