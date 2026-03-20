Соосновательницу скандально известной пирамиды «Финико» вернули на родину

Соосновательницу финансовой пирамиды «Финико» депортировали из Турции в Россию, заявила ТАСС представитель МВД РФ Ирина Волк. По ее словам, россиянку передали правоохранителям в аэропорту Стамбула. Женщина обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере в составе преступного сообщества.

Организаторы «Финико» обещали клиентам вкладывать привлекаемые ими деньги в ценные бумаги и криптовалюты, возвращая средства с прибылью. Однако реальных инвестиций участники криминальной структуры не делали. В результате более чем 7700 человек понесли материальный ущерб на общую сумму около 1 млрд рублей.

Ранее в пресс-службе Центрального банка России сообщили, что в 2025 году регулятором было обнаружено свыше 7 тыс. финансовых пирамид и прочих нелегальных участников рынка. Подавляющее большинство мошеннических структур функционировало в сети Интернет. В ЦБ отметили, что злоумышленники все чаще применяют различные криптовалюты, что позволяет им сохранять анонимность и уклоняться от правовых последствий.