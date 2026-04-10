10 апреля 2026 в 09:07

Власти Бали проверят сообщения о пирамидах в недвижимости

Власти Бали проверят сообщения о мошенничестве с недвижимостью

Власти индонезийского острова Бали расследуют сообщения о пирамидах в сфере недвижимости, заявил в интервью РИА Новости губернатор И Ваян Костер. Он пообещал координировать свои действия с полицией.

Во-первых, я благодарен, потому что впервые получаю такую информацию. Я расследую этот случай <…>. А по тем случаям, которые уже произошли и где кто-то уже пострадал, я буду координироваться с начальником полиции, чтобы разобраться в этом и, если факты подтвердятся, запустить правовой процесс, чтобы это не портило имидж Бали, — пообещал губернатор.

Действующее территориальное планирование на острове не предусматривает механизмов, позволяющих использовать средства инвесторов для строительства кондоминиумов или апартаментов с последующей сдачей иностранным гражданам. По словам чиновника, разрешения на подобную деятельность не выдаются. Власти подчеркивают, что любые предложения с подобными условиями следует рассматривать как потенциально мошеннические.

Ранее губернатор заявил, что власти индонезийского острова Бали пресекли практику создания этнических анклавов, которые местные жители прозвали «русской» и «украинской» деревнями. По словам главы региона, в последнее время на Бали значительно вырос поток туристов и инвесторов из России и Украины. Часть из этих путешественников компактно селилась в районе Убуда, что привело к появлению неформальных этнических поселений.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Бывший налоговый начальник в Новосибирске попался на крупной взятке
Адвокат ответил, что грозит за кражу продуктов из холодильника на работе
Психолог объяснил, почему россияне перестали обращаться к коучам
Глава МЧС России прибыл в Чечню на фоне ЧС
Политолог объяснил новости о смене стратегии Евросоюза в отношении Украины
«Как и было предсказано»: Дмитриев о безвыходной ситуации Европы
Подросток выбил окна в проходящем поезде метро
Стало известно, что Россия пообещала Кубе на переговорах в Гаване
Работу Путина оценили положительно 75% россиян
Овчинский: в Перово появятся четыре новостройки на месте сноса
Раскрыто состояние пострадавших на Камчатке туристов
В Госдуме рассказали, как никогда не работавшему россиянину получить пенсию
Си Цзиньпин провел историческую встречу
В США заявили о «шокирующем поражении» в конфликте с Ираном
Кардиолог назвала неочевидную опасность ОРВИ для сердца
Непомнящий назвал самую стабильную команду РПЛ
«Спросите у Бородина, как так вышло»: в Москве отменили «Пугачевскую весну»
Опубликованы кадры спасения пропавших туристов на Камчатке
Дуров обвинил WhatsApp в крупнейшем обмане потребителей
Военные на бронетехнике выехали «защищать» АЗС Ирландии от мирных граждан
Дальше
Чистый четверг в 2026 году: традиции, история, что можно и нельзя делать
Чистый четверг в 2026 году: традиции, история, что можно и нельзя делать

Хачапури в отставке. Новая королева завтрака — сырная лепешка на сковороде, хрустит и тает во рту
Хачапури в отставке. Новая королева завтрака — сырная лепешка на сковороде, хрустит и тает во рту

Зеленский предал Сырского и решил развалить ВСУ — это шанс для России
Зеленский предал Сырского и решил развалить ВСУ — это шанс для России

