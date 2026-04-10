Власти Бали проверят сообщения о пирамидах в недвижимости

Власти индонезийского острова Бали расследуют сообщения о пирамидах в сфере недвижимости, заявил в интервью РИА Новости губернатор И Ваян Костер. Он пообещал координировать свои действия с полицией.

Во-первых, я благодарен, потому что впервые получаю такую информацию. Я расследую этот случай <…>. А по тем случаям, которые уже произошли и где кто-то уже пострадал, я буду координироваться с начальником полиции, чтобы разобраться в этом и, если факты подтвердятся, запустить правовой процесс, чтобы это не портило имидж Бали, — пообещал губернатор.

Действующее территориальное планирование на острове не предусматривает механизмов, позволяющих использовать средства инвесторов для строительства кондоминиумов или апартаментов с последующей сдачей иностранным гражданам. По словам чиновника, разрешения на подобную деятельность не выдаются. Власти подчеркивают, что любые предложения с подобными условиями следует рассматривать как потенциально мошеннические.

Ранее губернатор заявил, что власти индонезийского острова Бали пресекли практику создания этнических анклавов, которые местные жители прозвали «русской» и «украинской» деревнями. По словам главы региона, в последнее время на Бали значительно вырос поток туристов и инвесторов из России и Украины. Часть из этих путешественников компактно селилась в районе Убуда, что привело к появлению неформальных этнических поселений.