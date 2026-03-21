Новосибирские власти раскрыли, когда завершат изъятие зараженного скота

Новосибирские власти планируют завершить изъятие зараженного скота за два дня

Специалисты завершат изъятие скота у личных подсобных хозяйств Новосибирской области в ближайшие два дня, сообщил руководитель департамента информационной политики администрации губернатора и правительства региона Сергей Нешумов. Речь идет о животных, которых затронула ситуация с пастереллезом, передает ТАСС.

Остался один район, два населенных пункта. Это уже, я думаю, что самое ближайшее время. <…> Сегодня заканчивается [работа по изъятию] в селе Чернокурье Карасукского района. <…> По Ордынскому району я каких-то оценок сейчас давать не буду, но думаю, что <…> где-то два дня, — сказал он.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, что Минсельхоз полностью координирует работу регионов, где зафиксированы инфекционные болезни крупного рогатого скота. Он подчеркнул, что местные власти оперативно реагируют на ситуацию и поддерживают связь с федеральным центром, и посоветовал обращаться за деталями напрямую в профильное министерство.

Также стало известно, что правительство России направило в Новосибирскую область рабочую группу для анализа эффективности принятых мер по обеспечению ветеринарного благополучия крупного рогатого скота. Соответствующее поручение дал заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Патрушев.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Новосибирские власти отчитались о помощи пострадавшим от изъятия скота
Японцы назвали позором встречу Такаити с Трампом
Военкомы жестко вытащили мужчину из автомобиля
Россияне обрушили волну хейта на турагентов
Журналист годами водил читателей за нос при помощи ИИ
Байкеры из Нью-Дели устроили мотопробег в честь 81-й годовщины Победы
Зеленского уличили в попытке пропиариться на «чахлой» ПВО Украины
Мошенники нацелились на кошельки российских геймеров
Женщина и двое детей пострадали при взрыве газа в частном доме
Иранская ракета упала рядом с детским садом в Израиле
Землю накрыла сильнейшая за последние два месяца магнитная буря
Новосибирские власти раскрыли, когда завершат изъятие зараженного скота
Иран совершил самый дальний ракетный удар по базе США
Эксперт исключил полную блокировку Telegram
Свыше 150 дронов устроили налет на Брянскую область
Эксперт назвал провальными попытки США рассорить Россию и Китай
В Госдуме рассказали о программе поддержки для приемных семей
Появились кадры задержания бизнесмена, оформлявшего сим-карты для Киева
Магнитные бури сегодня, 21 марта: что завтра, риск инфаркта, сильная апатия
На полигоне ВСУ под Сумами прогремел взрыв
Дальше
Самое популярное
Telegram перестал работать в ряде российских регионов
Россия

Telegram перестал работать в ряде российских регионов

Слабые снегопады и холод до -3? Погода в Москве в апреле: чего ждать
Общество

Слабые снегопады и холод до -3? Погода в Москве в апреле: чего ждать

На молоке — прошлый век: эти банановые блины на манке нежнее и вкуснее обычных. Подходят в пост и для ПП
Общество

На молоке — прошлый век: эти банановые блины на манке нежнее и вкуснее обычных. Подходят в пост и для ПП

