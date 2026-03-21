Новосибирские власти раскрыли, когда завершат изъятие зараженного скота

Специалисты завершат изъятие скота у личных подсобных хозяйств Новосибирской области в ближайшие два дня, сообщил руководитель департамента информационной политики администрации губернатора и правительства региона Сергей Нешумов. Речь идет о животных, которых затронула ситуация с пастереллезом, передает ТАСС.

Остался один район, два населенных пункта. Это уже, я думаю, что самое ближайшее время. <…> Сегодня заканчивается [работа по изъятию] в селе Чернокурье Карасукского района. <…> По Ордынскому району я каких-то оценок сейчас давать не буду, но думаю, что <…> где-то два дня, — сказал он.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, что Минсельхоз полностью координирует работу регионов, где зафиксированы инфекционные болезни крупного рогатого скота. Он подчеркнул, что местные власти оперативно реагируют на ситуацию и поддерживают связь с федеральным центром, и посоветовал обращаться за деталями напрямую в профильное министерство.

Также стало известно, что правительство России направило в Новосибирскую область рабочую группу для анализа эффективности принятых мер по обеспечению ветеринарного благополучия крупного рогатого скота. Соответствующее поручение дал заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Патрушев.