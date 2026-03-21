21 марта 2026 в 10:49

Появились кадры задержания бизнесмена, оформлявшего сим-карты для Киева

Опубликованы кадры задержания и допроса жителя Саранска, который оформил по заданию ГУР Минобороны Украины тысячу сим-карт и 10 виртуальных станций для подрывной деятельности. По данным ФСБ России, с помощью этого оборудования украинские кураторы занимались дистанционным мошенничеством в отношении россиян, передает ТАСС.

По версии следствия, для сохранения анонимности и сокрытия финансовых операций все деньги переводились злоумышленнику на созданные им криптокошельки. Возбуждено уголовное дело по статье о государственной измене. Суд заключил фигуранта под стражу.

Ранее мужчина, которого задержали при попытке совершить теракт в Мариуполе Донецкой Народной Республики, заявил, что должен был погибнуть при взрыве. По его словам, украинские спецслужбы использовали его «как расходный материал».

До этого сотрудники ФСБ и Следственного комитета задержали пять человек, причастных к организации и совершению теракта против главы Совета депутатов Новой Каховки Владимира Леонтьева в октябре 2025 года. У подозреваемых изъяли взрывчатку и восемь автоматов Калашникова.

Появились кадры задержания бизнесмена, оформлявшего сим-карты для Киева
