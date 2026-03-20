Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
20 марта 2026 в 10:48

«Расходный материал»: готовивший теракт в ДНР сделал шокирующее признание

ФСБ: готовивший теракт в Мариуполе мужчина должен был погибнуть при взрыве

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Мужчина, которого задержали при попытке совершить теракт в Мариуполе, заявил, что должен был погибнуть при взрыве, передает ТАСС. По его словам, украинские спецслужбы использовали его «как расходный материал». Видео допроса распространила ФСБ России.

Сейчас я понял, что украинские спецслужбы использовали меня как расходный материал. Исходя из объемов взрывчатого вещества, я должен был там погибнуть вместе со всеми, — подчеркнул задержанный.

Ранее в Центре общественных связей ФСБ сообщили о задержании мужчины, планировавшего подрыв автомобиля сотрудника администрации Донецкой Народной Республики. У злоумышленника изъяты взрывные вещества, электродетонатор и пульт управления. По предварительным данным, подозреваемый выполнял задание украинских спецслужб.

Кроме того, в ФСБ уточнили, что задержали мужчину в момент попытки установки взрывного устройства на автомобиль. По версии следствия, фигурант добровольно вышел на связь с украинскими спецслужбами, после чего по их указанию изъял из тайника комплектующие для бомбы.

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.