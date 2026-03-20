20 марта 2026 в 10:08

Раскрыты подробности покушения на чиновника администрации ДНР

ФСБ изъяла бомбу у подозреваемого в покушении на служащего администрации ДНР

Бомбу, электродетонатор и пульт дистанционного управления изъяли у задержанного за попытку подорвать авто служащего администрации ДНР, передает ТАСС со ссылкой на ЦОС ФСБ. По предварительной информации, задержанный действовал по заданию украинских спецслужб.

При попытке реализации преступного замысла злоумышленник задержан, обнаружены и изъяты: взрывное устройство на основе гексогена массой 3500 граммов с поражающими элементами, электродетонатор и пульт дистанционного управления, — сказано в сообщении.

По версии ФСБ, подозреваемый вышел на связь с украинскими спецслужбами, действуя по их заданию, изъял из схрона компоненты для взрывчатки. Мужчину задержали при попытке заминировать машину.

Ранее силовики задержали в Крыму агента украинских спецслужб, который собирал данные о воздушном прикрытии критически важных объектов на полуострове. По данным следствия, 45-летний житель Феодосии добровольно вышел на связь в Telegram с представителями Киева и передал им фотоснимки.

В Геленджике до этого сотрудники ФСБ задержали местного жителя, который публиковал в мессенджерах призывы к террористической деятельности и оправдывал атаки на российских военнослужащих. Мужчина скрывался под вымышленным именем.

