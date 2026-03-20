Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
20 марта 2026 в 11:41

МВД разоблачило хищение десятков миллионов рублей по гособоронзаказу

В Ростовской области пресекли хищение более 68 млн рублей на гособоронзаказе

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Правоохранители выявили в Ростовской области мошенничество при исполнении государственного оборонного заказа на сумму свыше 68 млн рублей, заявила в MAX представитель МВД России Ирина Волк. По ее словам, руководство организации, входящей в реестр предприятий ОПК, предоставляло заказчику недостоверные сведения в отчетных документах.

Силовики задержали подозреваемую — жительницу Ростова-на-Дону, которая является учредителем и фактическим руководителем этого предприятия. Полицейские провели обыски в офисах и производственных помещениях, а также в квартире женщины.

Ранее в пресс-службе главного управления МВД по Ростовской области сообщили, что бывший руководитель комитета по управлению муниципальным имуществом Батайска подозревается в незаконном владении земельными участками общей стоимостью около 100 млн рублей. По информации ведомства, вместе с чиновником в преступную схему были вовлечены юрист и несколько предпринимателей. Следствие полагает, что речь идет о четырех земельных участках, а сделки по их оформлению являлись неправомерными.

мошенничество
Ростовская область
хищения
МВД
Самое популярное
Общество

Прощайте, дрожжи! Творожные булочки «Завитки» с яблоком и корицей готовы через 15 минут — слоистые, мягкие, с хрустящей корочкой

Общество

Дрожжевое тесто — прошлый век. Творожные булочки «Неженки» с изюмом и цедрой лимона пекутся за 20 минут — пышнее пуха и вкуснее магазинных

Общество

На молоке — прошлый век: эти банановые блины на манке нежнее и вкуснее обычных. Подходят в пост и для ПП

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.