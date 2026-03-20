МВД разоблачило хищение десятков миллионов рублей по гособоронзаказу В Ростовской области пресекли хищение более 68 млн рублей на гособоронзаказе

Правоохранители выявили в Ростовской области мошенничество при исполнении государственного оборонного заказа на сумму свыше 68 млн рублей, заявила в MAX представитель МВД России Ирина Волк. По ее словам, руководство организации, входящей в реестр предприятий ОПК, предоставляло заказчику недостоверные сведения в отчетных документах.

Силовики задержали подозреваемую — жительницу Ростова-на-Дону, которая является учредителем и фактическим руководителем этого предприятия. Полицейские провели обыски в офисах и производственных помещениях, а также в квартире женщины.

Ранее в пресс-службе главного управления МВД по Ростовской области сообщили, что бывший руководитель комитета по управлению муниципальным имуществом Батайска подозревается в незаконном владении земельными участками общей стоимостью около 100 млн рублей. По информации ведомства, вместе с чиновником в преступную схему были вовлечены юрист и несколько предпринимателей. Следствие полагает, что речь идет о четырех земельных участках, а сделки по их оформлению являлись неправомерными.