Новосибирские власти отчитались о помощи пострадавшим от изъятия скота Две трети пострадавших от изъятия скота оформили выплаты в Новосибирской области

Порядка двух третей семей, пострадавших от изъятия сельскохозяйственных животных семей в Новосибирской области, оформили полагающиеся компенсационные и социальные выплаты, рассказал руководитель департамента информационной политики администрации губернатора и правительства региона Сергей Нешумов. По его словам, которые приводит РИА Новости, среди них деньги получили уже больше половины.

У нас меры социальной поддержки оказались очень востребованными. Уже две трети пострадавших семей оформило все заявления и уже больше половины получили причитающиеся выплаты, — отметил Нешумов.

Он добавил, что всего от изъятия скота пострадали 189 сельских семей в шести населенных пунктах. Все они подают по два заявления на компенсацию за утраченный скот, а также на выплаты в течение девяти месяцев.

Ранее Нешумов рассказал, что специалисты завершат изъятие скота у личных подсобных хозяйств Новосибирской области в ближайшие два дня. Речь идет о животных, которых затронула ситуация с пастереллезом.