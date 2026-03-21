Журналист годами водил читателей за нос при помощи ИИ

Европейский журналист Питер Вандермеерш годами публиковал тексты, в которых приписывал героям цитаты, сгенерированные нейросетью. По информации The Guardian, его уже отстранили от работы в медиагруппе Mediahuis.

По информации журналистов, Вандермеерш резюмировал тексты черех ChatGPT, Perplexity и NotebookLM от Google, не проверяя доставерность цитат. В итоге СМИ выявили десятки ложных циатат. Семь упомянутых в его текстах человек сообщили, что не делали опубликованных заявлений.

