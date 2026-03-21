21 марта 2026 в 11:22

Журналист годами водил читателей за нос при помощи ИИ

Журналист Вандермеерш приписывал людям цитаты, сгенерированные ИИ

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Европейский журналист Питер Вандермеерш годами публиковал тексты, в которых приписывал героям цитаты, сгенерированные нейросетью. По информации The Guardian, его уже отстранили от работы в медиагруппе Mediahuis.

По информации журналистов, Вандермеерш резюмировал тексты черех ChatGPT, Perplexity и NotebookLM от Google, не проверяя доставерность цитат. В итоге СМИ выявили десятки ложных циатат. Семь упомянутых в его текстах человек сообщили, что не делали опубликованных заявлений.

Ранее сообщалось, что пользователи ChatGPT сталкиваются с высоким уровнем ошибок и сбоями в работе нейросети. Проблемы фиксировались на протяжении часа. Недавно пользователи жаловались, что в ИИ появилось много ошибок при генерировании иллюстраций.

Компания OpenAI сообщала, что с 13 февраля из основного сервиса ChatGPT были удалены четыре устаревшие модели, включая GPT-5 (Instant и Thinking), GPT-4o, GPT-4.1, GPT-4.1 mini и o4-mini. Для разработчиков, подключающихся через API, доступ к этим версиям сохранится. В компании заявили, что GPT-4o снимают с поддержки, поскольку все ее возможности теперь доступны в новых версиях.

нейросети
журналисты
цитаты
ChatGPT
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Японцы назвали позором встречу Такаити с Трампом
Военкомы жестко вытащили мужчину из автомобиля
Россияне обрушили волну хейта на турагентов
Журналист годами водил читателей за нос при помощи ИИ
Байкеры из Нью-Дели устроили мотопробег в честь 81-й годовщины Победы
Зеленского уличили в попытке пропиариться на «чахлой» ПВО Украины
Мошенники нацелились на кошельки российских геймеров
Женщина и двое детей пострадали при взрыве газа в частном доме
Иранская ракета упала рядом с детским садом в Израиле
Землю накрыла сильнейшая за последние два месяца магнитная буря
Новосибирские власти раскрыли, когда завершат изъятие зараженного скота
Иран совершил самый дальний ракетный удар по базе США
Эксперт исключил полную блокировку Telegram
Свыше 150 дронов устроили налет на Брянскую область
Эксперт назвал провальными попытки США рассорить Россию и Китай
В Госдуме рассказали о программе поддержки для приемных семей
Появились кадры задержания бизнесмена, оформлявшего сим-карты для Киева
Магнитные бури сегодня, 21 марта: что завтра, риск инфаркта, сильная апатия
На полигоне ВСУ под Сумами прогремел взрыв
Почему не работает WhatsApp 21 марта: где сбои в РФ, будет ли разблокирован
Дальше
Самое популярное
Telegram перестал работать в ряде российских регионов
Россия

Telegram перестал работать в ряде российских регионов

Слабые снегопады и холод до -3? Погода в Москве в апреле: чего ждать
Общество

Слабые снегопады и холод до -3? Погода в Москве в апреле: чего ждать

На молоке — прошлый век: эти банановые блины на манке нежнее и вкуснее обычных. Подходят в пост и для ПП
Общество

На молоке — прошлый век: эти банановые блины на манке нежнее и вкуснее обычных. Подходят в пост и для ПП

