30 января 2026 в 17:42

OpenAI объявила о надвигающейся зачистке искусственного интеллекта

Компания OpenAI через две недели, 13 февраля, прекратит поддержку четырех устаревших моделей в своем основном сервисе ChatGPT, говорится в сообщении на сайте компании. Из списка доступных будут удалены GPT-5 (Instant и Thinking), а также более ранние GPT-4o, GPT-4.1, GPT-4.1 mini и o4-mini. При этом для разработчиков, использующих эти модели через API, изменений не предвидится.

13 февраля 2026 года, одновременно с ранее объявленным выводом из эксплуатации GPT -5 (Instant и Thinking), мы также выведем из ChatGPT GPT-4o, GPT-4.1, GPT-4.1 mini и OpenAI o4-mini. В API на данный момент изменений нет, — сказано в заявлении.

