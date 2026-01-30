OpenAI объявила о надвигающейся зачистке искусственного интеллекта

Компания OpenAI через две недели, 13 февраля, прекратит поддержку четырех устаревших моделей в своем основном сервисе ChatGPT, говорится в сообщении на сайте компании. Из списка доступных будут удалены GPT-5 (Instant и Thinking), а также более ранние GPT-4o, GPT-4.1, GPT-4.1 mini и o4-mini. При этом для разработчиков, использующих эти модели через API, изменений не предвидится.

