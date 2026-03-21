Эксперт исключил полную блокировку Telegram

Мессенджер Telegram не будут блокировать окончательно, однако возможны новые ограничения в адрес платформы, заявил ТАСС руководитель департамента расследований одной из высокотехнологичных компаний Игорь Бедеров. По его словам, в последние годы власти двигались в сторону сужения функционала приложения.

На мой взгляд, полной блокировки Telegram в ближайшее время ждать не стоит как наиболее вероятного сценария, но ждать дальнейшего ужесточения — вполне реалистично, — отметил Бедеров.

По словам эксперта, полный доступ к мессенджеру запретят, если его администрация перестанет удалять контент по просьбам регулятора. Также блокировка возможна, если через мессенджер скоординируют какое-то «громкое событие», добавил специалист.

Ранее сообщалось, что масштабный сбой в работе мессенджера Telegram произошел в российских регионах утром 21 марта. Всего за 15 минут поступило 65 жалоб, а за сутки их число достигло 1529. Большая часть обращений была зафиксирована в Москве (23%), Санкт-Петербурге (16%), Краснодарском крае (7%), Ростовской, Челябинской и Новосибирской областях (по 5%).