Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
21 марта 2026 в 10:56

Эксперт исключил полную блокировку Telegram

Эксперт Бедеров: Telegram ждут более жесткие ограничения вместо блокировки

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Мессенджер Telegram не будут блокировать окончательно, однако возможны новые ограничения в адрес платформы, заявил ТАСС руководитель департамента расследований одной из высокотехнологичных компаний Игорь Бедеров. По его словам, в последние годы власти двигались в сторону сужения функционала приложения.

На мой взгляд, полной блокировки Telegram в ближайшее время ждать не стоит как наиболее вероятного сценария, но ждать дальнейшего ужесточения — вполне реалистично, — отметил Бедеров.

По словам эксперта, полный доступ к мессенджеру запретят, если его администрация перестанет удалять контент по просьбам регулятора. Также блокировка возможна, если через мессенджер скоординируют какое-то «громкое событие», добавил специалист.

Ранее сообщалось, что масштабный сбой в работе мессенджера Telegram произошел в российских регионах утром 21 марта. Всего за 15 минут поступило 65 жалоб, а за сутки их число достигло 1529. Большая часть обращений была зафиксирована в Москве (23%), Санкт-Петербурге (16%), Краснодарском крае (7%), Ростовской, Челябинской и Новосибирской областях (по 5%).

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Новосибирские власти отчитались о помощи пострадавшим от изъятия скота
Японцы назвали позором встречу Такаити с Трампом
Военкомы жестко вытащили мужчину из автомобиля
Россияне обрушили волну хейта на турагентов
Журналист годами водил читателей за нос при помощи ИИ
Байкеры из Нью-Дели устроили мотопробег в честь 81-й годовщины Победы
Зеленского уличили в попытке пропиариться на «чахлой» ПВО Украины
Мошенники нацелились на кошельки российских геймеров
Женщина и двое детей пострадали при взрыве газа в частном доме
Иранская ракета упала рядом с детским садом в Израиле
Землю накрыла сильнейшая за последние два месяца магнитная буря
Новосибирские власти раскрыли, когда завершат изъятие зараженного скота
Иран совершил самый дальний ракетный удар по базе США
Свыше 150 дронов устроили налет на Брянскую область
Эксперт назвал провальными попытки США рассорить Россию и Китай
В Госдуме рассказали о программе поддержки для приемных семей
Появились кадры задержания бизнесмена, оформлявшего сим-карты для Киева
Магнитные бури сегодня, 21 марта: что завтра, риск инфаркта, сильная апатия
На полигоне ВСУ под Сумами прогремел взрыв
Дальше
Самое популярное
Telegram перестал работать в ряде российских регионов
Россия

Telegram перестал работать в ряде российских регионов

Слабые снегопады и холод до -3? Погода в Москве в апреле: чего ждать
Общество

Слабые снегопады и холод до -3? Погода в Москве в апреле: чего ждать

На молоке — прошлый век: эти банановые блины на манке нежнее и вкуснее обычных. Подходят в пост и для ПП
Общество

На молоке — прошлый век: эти банановые блины на манке нежнее и вкуснее обычных. Подходят в пост и для ПП

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.