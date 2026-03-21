21 марта 2026 в 11:33

Военкомы жестко вытащили мужчину из автомобиля

«Страна.ua»: военкомы вытащили мужчину из автомобиля в Одессе и избили

В Одессе сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата) вытащили из автомобиля мужчину, нанеся ему несколько ударов, передает «Страна.ua». Параллельно они применили физическую силу к женщине, которая вышла из машины.

По свидетельствам очевидцев, автомобиль ТЦК столкнулся с другой машиной, после чего военкомы задержали водителя, предварительно применив против него слезоточивый газ. Позднее Одесский ТЦК представил свою трактовку событий. По их данным, мужчина на белой Audi совершил «опасный маневр» возле передвижного блокпоста и повредил чужую машину. Также выяснилось, что он находился в розыске, что и стало причиной его задержания.

Ранее сотрудники ТЦК в Одессе мобилизовали мужчину, у которого дома без присмотра осталась прикованная к кровати мать. Женщина не могла ходить из-за больной ноги. Она шесть дней провела без еды и воды.

До этого группа из 20 гражданских напала на патруль ТЦК в Полтавской области, применив слезоточивый газ. В результате пострадали шесть силовиков. Восемь мужчин задержаны, шестеро из них подлежат мобилизации и уже проходят военно-врачебную комиссию.

