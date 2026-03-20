Путин поздравил военных 60-й бригады и 127-й дивизии с новыми званиями Путин поздравил военных 60-й бригады с присвоением звания «гвардейская»

Президент России Владимир Путин поздравил командование и личный состав 60-й мотострелковой бригады и 127-й мотострелковой дивизии с присвоением почетного звания «гвардейские», передает пресс-служба Кремля. Российский лидер отметил стойкость и мужество военнослужащих.

Умелые и решительные действия личного состава полка в ходе специальной военной операции являются образцом выполнения воинского долга, храбрости, самоотверженности и высокого профессионализма, — написал Путин.

Глава государства выразил уверенность, что воины-гвардейцы и впредь будут хранить верность присяге, с честью служить Родине и надежно обеспечивать безопасность и мирную жизнь граждан России. В завершение президент пожелал командованию и личному составу крепкого здоровья и новых успехов.

Ранее Путин установил в Вооруженных силах РФ День военно-политических органов. Согласно тексту указа, размещенному на портале официального публикования правовых актов, праздник будет отмечаться ежегодно в середине мая.