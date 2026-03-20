20 марта 2026 в 16:13

В Вооруженных силах России появился новый праздник

Путин установил в Вооруженных силах России День военно-политических органов

Фото: kremlin.ru
Президент России Владимир Путин установил в Вооруженных силах РФ День военно-политических органов. Согласно тексту указа, размещенному на портале официального публикования правовых актов, праздник будет отмечаться ежегодно в середине мая.

Установить в Вооруженных силах России День военно-политических органов и отмечать его 15 мая, — гласит документ.

Ранее руководитель миссионерского отдела Песоченской епархии священник Владислав Береговой сообщил, что в текущем году православная Пасха выпадает на 12 апреля. По словам представителя церкви, совпадение праздника с Днем космонавтики имеет глубокий символический смысл, олицетворяя собой «устремленность в небесную высь».

Кроме того, президент РФ Владимир Путин направил поздравление российским мусульманам по случаю завершения священного месяца Рамадан и наступления Ураза-байрама. Российский лидер высоко оценил роль последователей ислама в жизни страны, их вклад в укрепление семейных устоев и воспитание молодого поколения, а также выразил признательность тем, кто отстаивает свободу и независимость России.

Владимир Путин
праздники
Россия
ВС РФ
