Житель Якутии достал нож в петербургском отделении полиции и поплатился СК: в Петербурге задержали угрожавшего ножом полицейскому жителя Якутии

В Санкт-Петербурге возбуждено уголовное дело в отношении жителя Якутии, который угрожал ножом сотруднику правоохранительных органов прямо в городском отделе полиции. Инцидент произошел в четверг, 19 марта, уточнили в Главном следственном управлении СК России по Северной столице.

По данным следствия, фигурант находился в отделе полиции в Выборгском районе города. В ходе проведения досмотра мужчина достал складной нож и «высказал угрозу применения насилия в отношении сотрудника».

В СК уточнили, что злоумышленник является уроженцем Якутии. В отношении него возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 318 УК РФ, предусматривающей ответственность за применение насилия в отношении представителя власти.

В настоящее время мужчина задержан, ему предъявлено обвинение. Следователи установили, что прежде он неоднократно привлекался к уголовной ответственности. В суд уже направлено ходатайство об избрании меры пресечения.

